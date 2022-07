Da Palermo: Lucia Bronzetti elimina Caroline Garcia. Gran rimonta di Jasmine Paolini. Le due si sfideranno in semifinale (con le dichiarazioni delle due tenniste)

Sarà tutta azzurra la prima semifinale in programma alle ore 20 sul campo centrale per i 33^ Palermo Ladies Open con la certezza, quindi che, 9 anni dopo la vittoria di Roberta Vinci, un’italiana tornerà a disputare la finale al Country Time Club. Si troveranno di fronte Jasmine Paolini, che ha avuto la meglio su Nuria Parrizas Diaz, e Lucia Bronzetti, artefice dell’eliminazione dell’ex n. 4 al mondo, Caroline Garcia, mentre giocheranno l’altra semifinale Sara Sorribes Tormo (che ha battuto l’ungherese Anna Bondar per 6-2 6-3) e la rumena Irina Begu (che aveva avuto la meglio per 6-1 6-3 sulla 19enne francese Diane Parry).

PAOLINI – Un’altalena di emozioni ed una maratona in cui Jasmine Paolini ha provato in tutti i modi a rimanere dentro la partita, annullando 2 match ball per poi chiudere in 3 set. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana guadagna la semifinale dei 33^ Palermo Ladies Open battendo per 6-7 7-5 6-2 la spagnola Nuria Parrizas Diaz, testa di serie n. 8 del tabellone.

“Mamma mia, è stata durissima, ma sono felicissima – ha detto Paolini a fine match – non mi sentivo al cento per cento, ma è andata bene. I 2 match point annullati? Davvero ho annullato 2 palle del match, non lo ricordavo. E’ stata una partita da alti e bassi, ma devo ringraziare il pubblico per vermi sostenuto”.

Paolini, che è tornata a giocare a distanza di 4 giorni dal primo turno in cui aveva battuto la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, aveva superato il secondo turno senza giocare a causa del forfait della testa di serie n. 3, la cinese Shuai Zhang. Per la tennista azzurra è la terza semifinale in carriera nel circuito WTA dopo Portoroz (dove ha vinto il titolo) e Courmayeur. Quest’anno non era andata oltre i quarti a Lione. Prima del torneo di Palermo, Paolini aveva inanellato una serie di 6 sconfitte consecutive.

BRONZETTI – Alle 2.30 di notte Lucia Bronzetti ha alzato le braccia al cielo per la sua seconda semifinale in carriera (la precedente a Rabat contro la Trevisan) dopo avere battuto Caroline Garcia per 3-6 7-5 6-3. Un’altra maratona (2 ore e 56 minuti) dopo quella della Paolini che ha premiato la tennista azzurra per caparbietà e tenacia. “E’ tardi e adesso cercherò di recuperare al meglio – ha detto Lucia Bronzetti – la Garcia è molto forte, mette tanta pressione. Sono stata brava farle giocare tutti i punti. Il derby in semifinale? Sono contenta almeno ci sarà una giocatrice italiana in finale.

L’ultimo derby azzurro in semifinale a Palermo è datato 2009 quando a sfidarsi furono Flavia Pennetta e Tathiana Garbin.

DOPPIO – Saranno le coppie Anshba-Udvardy e Bondar-Zimmerman a giocare la finale del torneo di doppio dei 33^ Palermo Ladies Open. La partita si disputerà domenica, 24 luglio.

Inusuale il percorso di Amina Anshba e Panna Udvardy, che venerdì hanno sconfitto nei quarti di finale la coppia testa di serie numero 2, Dalinina-Kalashnikova per 4-6, 6-4, 10-2. Una vittoria che le ha proiettate direttamente in finale perché le sfidanti della teorica semifinale, Detiuc-Kania Chodun, avevano già annunciato il ritiro.

Anna Bondar e Kimberley Zimmerman, teste di serie numero 3, hanno invece eliminato le favorite del seeding, Alexa Guarachi e Asia Muhammad con il punteggio di 7-6(8), 6-4. (nr)

33rd Palermo Ladies Open – Country Club Palermo

€ 203,024

July 18-24 2022

Results – Friday, Jul 22

QF – A. Anshba / P. Udvardy (HUN) d. [2] A. Danilina (KAZ) / O. Kalashnikova (GEO) 76(5) 57 10-6

QF – L. Bronzetti (ITA) d. [5] C. Garcia (FRA) 36 75 63

QF – J. Paolini (ITA) d. [8] N. Parrizas Diaz (ESP) 67(5) 75 62

QF – [4] S. Sorribes Tormo (ESP) d. [7] A. Bondar (HUN) 62 63

QF – [6] I. Begu (ROU) d. D. Parry (FRA) 61 63

SF – [3] A. Bondar (HUN) / K. Zimmermann (BEL) d. [1] A. Guarachi (CHI) / A. Muhammad (USA) 76(8) 64

Schedule – Saturday, Jul 23

CENTER COURT starts at 08:00 PM

L. Bronzetti (ITA) vs J. Paolini (ITA)

NB 10:00 PM [4] S. Sorribes Tormo (ESP) vs [6] I. Begu (ROU)