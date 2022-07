Challenger Trieste, Tampere, Nur Sultan, Pozoblanco e Indianapolis: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Trieste (Italia) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Pedro Boscardin Dias/ Matheus Pucinelli De Almeidavs [WC] Lukasz Kubot/ Szymon Walkow

2. [1] Norbert Gombos vs Andrea Collarini



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Alexandre Muller vs [Q] Lukas Neumayer (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Renzo Olivovs [2] Franco Agamenone

2. [Alt] Fabian Fallert / Hendrik Jebens vs [3] Luciano Darderi / Fernando Romboli



Il match deve ancora iniziare

3. Marcelo Demoliner / Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [2] Denys Molchanov / Igor Zelenay



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Collarini / Renzo Olivo vs [WC] Luca Castagnola / Pietro Pampanin (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Mattia Bellucci vs Francesco Passaro (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric vs Bart Stevens / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko



Il match deve ancora iniziare

3. Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs [Alt] Andrey Chepelev / Giovanni Oradini



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Benjamin Hannestad/ Johannes Ingildsenvs [2] N.Sriram Balaji/ Jeevan Nedunchezhiyan

2. [6] Thiago Agustin Tirante vs Laurent Lokoli



Il match deve ancora iniziare

3. Evan Furness vs [3] Maximilian Marterer (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Sebastian Ofner vs Gerald Melzer



Il match deve ancora iniziare

5. Alessandro Giannessi / Luigi Sorrentino vs [4] Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Lorenzo Bocchi / Marco Brugnerotto vs Adam Taylor / Jason Taylor



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Zsombor Piros vs [Q] Luigi Sorrentino



Il match deve ancora iniziare

3. Anirudh Chandrasekar / N Vijay Sundar Prashanth vs Eero Vasa / Iiro Vasa (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Santtu Leskinen / Otto Virtanen vs Juan Ignacio Galarza / Tomas Lipovsek Puches



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Maximilian Neuchrist / Sam Weissborn vs Thiago Agustin Tirante / Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Alejandro Moro Canasvs Andrey Kuznetsov

2. [3] Ugo Humbert OR [Q] Dali Blanch vs Paul Jubb (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Antoine Hoang OR Emilio Nava vs Nicolas Alvarez Varona OR [5] Vasek Pospisil (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 6:30 pm)

1. Daniel Masur vs [4] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

2. Alexandru Jecan / Carlos Sanchez Jover vs [2] Dan Added / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

3. Andrey Kuznetsov / Adrian Menendez-Maceiras vs [3] Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

Pista 3 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 6:30 pm)

1. Kenny De Schepper / Maxime Janvier vs Alexandr Cozbinov / Fabian Marozsan



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Boris Arias / Federico Zeballos vs Julian Cash / Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Victor Vlad Cornea / Luis David Martinez vs Antoine Bellier / Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

ATP Nur Sultan Illya Marchenko [8] Illya Marchenko [8] 3* 4 6 Denis Istomin Denis Istomin 3 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 6-6 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 D. Istomin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Marchenko 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Marchenko 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Istomin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [8] Illya Marchenkovs Denis Istomin

2. [6] Evgeny Karlovskiy vs Denis Yevseyev



Il match deve ancora iniziare

3. Gabriel Decamps vs [4] Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

4. Denis Istomin / Evgeny Karlovskiy vs Evgeny Donskoy / Alibek Kachmazov



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Beibit Zhukayev vs Daniel Cukierman



ATP Nur Sultan Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 6 5 7 Daniel Cukierman Daniel Cukierman 4 7 6 Vincitore: Zhukayev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 1-3* df 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Cukierman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Zhukayev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 4-3 → 4-4 D. Cukierman 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Cukierman 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 D. Cukierman 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 D. Cukierman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 B. Zhukayev 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 D. Cukierman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Cukierman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Zhukayev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 5-4 → 6-4 D. Cukierman 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 D. Cukierman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 ace 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 D. Cukierman 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Daniil Glinka / Karl Kiur Saar vs [4] Yan Bondarevskiy / Beibit Zhukayev



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Andrew Paulson / David Poljak vs Saba Purtseladze / Zura Tkemaladze



ATP Nur Sultan Andrew Paulson / David Poljak [3] Andrew Paulson / David Poljak [3] 7 7 Saba Purtseladze / Zura Tkemaladze Saba Purtseladze / Zura Tkemaladze 6 5 Vincitore: Paulson / Poljak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Paulson / Poljak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Purtseladze / Tkemaladze 0-15 df 0-30 df 0-40 5-5 → 6-5 A. Paulson / Poljak 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 S. Purtseladze / Tkemaladze 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 A. Paulson / Poljak 15-0 15-15 df 30-15 ace 4-3 → 5-3 S. Purtseladze / Tkemaladze 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 4-3 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Purtseladze / Tkemaladze 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Paulson / Poljak 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 S. Purtseladze / Tkemaladze 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Purtseladze / Tkemaladze 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 S. Purtseladze / Tkemaladze 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 S. Purtseladze / Tkemaladze 30-0 40-0 40-15 df ace 5-4 → 5-5 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Purtseladze / Tkemaladze 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Purtseladze / Tkemaladze 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Purtseladze / Tkemaladze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-2 → 1-3 A. Paulson / Poljak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 S. Purtseladze / Tkemaladze 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Alafia Ayeni / Yanki Erel vs Sanjar Fayziev / Sergey Fomin



ATP Nur Sultan Alafia Ayeni / Yanki Erel Alafia Ayeni / Yanki Erel 6 4 Erik Arutiunian / Aliaksandr Liaonenka Erik Arutiunian / Aliaksandr Liaonenka 7 6 Vincitore: Arutiunian / Liaonenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Ayeni / Erel 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 4-5 → 4-6 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Ayeni / Erel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-4 → 4-4 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df ace 3-3 → 3-4 A. Ayeni / Erel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Ayeni / Erel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Ayeni / Erel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Ayeni / Erel 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Ayeni / Erel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Arutiunian / Liaonenka 0-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 A. Ayeni / Erel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Arutiunian / Liaonenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 A. Ayeni / Erel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 15-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Ayeni / Erel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Arutiunian / Liaonenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Ayeni / Erel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Akira Santillan / Rubin Statham vs [2] JiSung Nam / MinKyu Song



ATP Nur Sultan Akira Santillan / Rubin Statham Akira Santillan / Rubin Statham 0 0 JiSung Nam / MinKyu Song [2] JiSung Nam / MinKyu Song [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. [WC] Maxim Shin / Dostanbek Tashbulatov vs Daniel Cukierman / Dmitry Popko



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Indianapolis (USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [LL] Billy Harrisvs Yasutaka Uchiyama

2. [Q] Sho Shimabukuro vs [Alt] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Juncheng Shang vs [8] Christopher Eubanks (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Luca Margaroli / Yasutaka Uchiyama vs [3] Robert Galloway / Alex Lawson



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Hans Hach Verdugo / Hunter Reese vs [WC] Nishesh Basavareddy / Patrick Fletchall (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

6. Purav Raja / Divij Sharan vs Rinky Hijikata / Nicholas Monroe



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Yu Hsiou Hsu / Michail Pervolarakis vs [PR] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Nick Chappell / Keegan Smith vs Ruben Gonzales / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare

3. Alexis Galarneau vs [WC] Alex Rybakov (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Hady Habib / Li Tu vs [2] Ramkumar Ramanathan / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

5. Gijs Brouwer / Andrew Harris vs Borna Gojo / Juncheng Shang



Il match deve ancora iniziare