ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Musetti ad Amburgo (LIVE)

ATP 500 Amburgo (Germania) – 2° Turno, terra battuta

2. [LL] Ricardas Berankisvs [2] Andrey Rublev (non prima ore: 13:00) 1T

3. [4] Pablo Carreno Busta vs Alex Molcan



5. Lorenzo Musetti vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 18:00)



M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Borna Coric vs Tallon Griekspoor



ATP Hamburg Borna Coric Borna Coric 0 0 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

4. Alejandro Davidovich Fokina vs [Q] Jozef Kovalik



5. Nicolas Barrientos / Miguel Angel Reyes-Varela vs Kevin Krawietz / Andreas Mies



M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Aslan Karatsev / Edouard Roger-Vasselin vs [3] Tim Puetz / Michael Venus (non prima ore: 12:00)



3. [LL] Sander Arends / David Pel vs [WC] Daniel Altmaier / Jan-Lennard Struff



M3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni



ATP Hamburg Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 0 0 Santiago Gonzalez / Andres Molteni Santiago Gonzalez / Andres Molteni 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – 2° Turno, terra battuta

ATP Gstaad Jaume Munar Jaume Munar 15 3 Alexander Ritschard • Alexander Ritschard 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Ritschard 0-15 15-15 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Munar 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. Jaume Munarvs [WC] Alexander Ritschard

2. [Q] Juan Pablo Varillas vs [3] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 12:00)



3. [1] Casper Ruud vs Jiri Lehecka (non prima ore: 15:00)



4. [PR] Dominic Thiem vs Federico Delbonis (non prima ore: 17:30)



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs [Alt] Vit Kopriva / Pavel Kotov



ATP Gstaad Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori • Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori 30 6 2 Vit Kopriva / Pavel Kotov Vit Kopriva / Pavel Kotov 15 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 2-3 V. Kopriva / Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Kopriva / Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 V. Kopriva / Kotov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 V. Kopriva / Kotov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 V. Kopriva / Kotov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Sonego / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 V. Kopriva / Kotov 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 V. Kopriva / Kotov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2. Robin Haase / Philipp Oswald vs Hugo Nys / Jan Zielinski



3. [WC] Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker vs [Alt] Elias Ymer / Mikael Ymer



4. Pedro Martinez / Jaume Munar vs [4] Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi



5. Andre Goransson / Ben McLachlan vs Tomas Martin Etcheverry / Cristian Garin



6. [1] Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Tomislav Brkic / Francisco Cabral



