Francesco Maestrelli batte in rimonta Cachin e vince il torneo di Verona (Video)

“Se è un sogno non svegliatemi”. L’emozione di Francesco Maestrelli è incontenibile. E lui il vincitore degli internazionali tennis di Verona 2022. Dopo il primo set vinto per 6/3 da Pedro Cachin, fresco di podio dagli Internazionali di Todi, l’italiano ha risposto con un 6/3 e 6/0. Il giovane classe 2002 ha alzato la coppa davanti alla famiglia, alla sorella e ai nonni che sono arrivati questa sera per la finalissima.

Ai microfoni di Eleonora Cottarelli ha confidato: “Durante la partita guardavo l’angolo dove c’erano i miei nonni e in loro trovavo la forza!”.