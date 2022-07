Challenger Trieste: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben 23 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Trieste 100 – Tabellone Principale – terra

(1) Gombos, Norbert vs Gaio, Federico

Collarini, Andrea vs (Alt) Darderi, Luciano

Seppi, Andreas vs (WC) Bellucci, Mattia

Passaro, Francesco vs (6) Milojevic, Nikola

(3) Mager, Gianluca vs (Alt) Fatic, Nerman

Qualifier vs Caruso, Salvatore

(SE) Maestrelli, Francesco vs Qualifier

Qualifier vs (7) Rodriguez Taverna, Santiago

(5/WC) Cecchinato, Marco vs Martin, Andrej

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

Blancaneaux, Geoffrey vs Simon, Gilles

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs (4) Novak, Dennis

(8) Muller, Alexandre vs Pellegrino, Andrea

(WC) Gigante, Matteo vs Qualifier

Qualifier vs Olivo, Renzo

Arnaboldi, Andrea vs (2) Agamenone, Franco

(1) Zhang, Zhizhenvs (WC) Pampanin, Pietro(WC) Tabacco, Faustovs (11) Benchetrit, Elliot

(2) Van Assche, Luca vs (Alt) Tsitsipas, Petros

(Alt) Mazza, Manuel vs (8) Vincent Ruggeri, Samuel

(3) Boscardin Dias, Pedro vs Paul, Jakub

(Alt) Romboli, Fernando vs (9) Chepelev, Andrey

(4) Neumayer, Lukas vs Bertola, Remy

(WC) Pecci, Alessandro vs (10) Fonio, Giovanni

(5) Setkic, Aldin vs (Alt) Arneodo, Romain

(WC) Castagnola, Luca vs (12) Oradini, Giovanni

(6) Gulbis, Ernests vs (Alt) Eysseric, Jonathan

(Alt) Marfia, Matteo vs (7) Martineau, Matteo

Center Court Giorgi – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alessandro Pecci vs [10] Giovanni Fonio

2. [3] Pedro Boscardin Dias vs Jakub Paul

3. [2] Luca Van Assche vs [Alt] Petros Tsitsipas

4. [6] Ernests Gulbis vs [Alt] Jonathan Eysseric (non prima ore: 16:30)

Grand Stand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Aldin Setkic vs [Alt] Romain Arneodo

2. [WC] Luca Castagnola vs [12] Giovanni Oradini

3. [WC] Fausto Tabacco vs [11] Elliot Benchetrit

4. [1] Zhizhen Zhang vs [WC] Pietro Pampanin (non prima ore: 16:30)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Lukas Neumayer vs Remy Bertola

2. [Alt] Fernando Romboli vs [9] Andrey Chepelev

3. [Alt] Manuel Mazza vs [8] Samuel Vincent Ruggeri

4. [Alt] Matteo Marfia vs [7] Matteo Martineau