Da Verona: Il resoconto di giornata. Video intervista a Francesco Maestrelli dopo il successo su Bonadio (con il programma di domani)

Maestrelli si impone per 3/6, 7/6 al tie break e 6/2 contro Bonadio. Dopo 2 ore e 34 minuti di gioco, il classe 2002, è il primo italiano a qualificarsi ai quarti di finale degli Internazionali di Tennis di Verona.

Galarza-Lipovsek Puches, nel torneo di doppio, passano in semifinale per 6/3, 6/3 contro la coppia italiana Fonio-Oradini. Il risultato non lascia dubbi, in campo la coppia vincente ha dimostrato superiorità tecnica.

Passano il turno anche Andreozzi-Duran per 6/2, 6/3 contro Bortolotti-Gornes.

Center – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Alt] Sebastian Ofner vs [2] Norbert Gombos

2. [5] Flavio Cobolli OR Andrea Pellegrino vs [Q] Francesco Maestrelli

3. Filip Horansky vs [8/WC] Marco Cecchinato (non prima ore: 17:00)

4. [1] Pedro Cachin OR [Q] Mattia Bellucci vs [Q] Jerome Kym (non prima ore: 21:15)

Grand Stand – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [4] Marek Gengel / Adam Pavlasek vs Juan Ignacio Galarza / Tomas Lipovsek Puches

2. [1] Luis David Martinez / Andrea Vavassori OR Murkel Dellien / Mariano Kestelboim vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran