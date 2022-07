Schiavone Team Lab: il nuovo progetto tennis professionistico di Francesca Schiavone (Video)

All’Aspria Harbour Club Milano è stato presentato SCHIAVONE TEAM LAB, il nuovo progetto tennis professionistico di Francesca Schiavone. Una delle tenniste più vincenti della storia del tennis

italiano, numero 4 del mondo nel 2011, vincitrice di tre Fed Cup, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo Roland Garros nel singolare. Torneo che vince anche nel 2022 insieme a Flavia Pennetta,

aggiudicandosi il doppio Legends agli Open di Francia.

SCHIAVONE TEAM LAB è un progetto guidato da Francesca Schiavone, con il coordinamento del Direttore

Operativo Fabio Cibien, ad elevato valore professionale che sarà presente in due Club lombardi: Aspria

Harbour Club Milano e Sporting Club Marconi.

Il marchio dello SCHIAVONE TEAM LAB, una stilizzazione della leonessa con il colore della terra rossa,

rappresenta le due anime di Francesca: un esempio di forza, professionalità, determinazione, trasparenza e correttezza, dentro e fuori dal campo da gioco.

Il LAB sarà indirizzato sia ai più giovani che ai professionisti, e partirà a settembre 2022. Allievi ed atleti saranno affiancati da maestri di grande esperienza e potenzialità sotto il coordinamento di Lorenzo Frigerio, Maestro Nazionale. La preparazione atletica ed alimentare sarà invece affidata a Sergio Bugada, in passato allenatore di numerosi atleti professionisti, tra cui proprio Francesca Schiavone. L’obiettivo del LAB è orientato alla ricerca di un perfetto equilibrio e combinazione fra componente tecnica e fisica, oggi imprescindibile per affrontare uno sport difficile ed intenso come il tennis. La supervisione di Francesca, caratterizzata da una sua presenza costante, inoltre aggiungerà un know-how di livello internazionale, sotto il profilo strategico, tattico e mentale, che solo una professionista che ha raggiunto le vette del ranking mondiale può fornire.

“È un progetto nato dalla mia passione per lo sport del tennis” – commenta Francesca Schiavone. “Dopo quasi 20 anni di risultati ad alto livello, ed una parentesi da allenatrice, questo rappresenta un nuovo capitolo della mia vita tennistica. È arrivato il momento di trasmettere ai giovani e ai professionisti le mie conoscenze e la mia esperienza in modo professionale e strutturato”.

Per i giovani, a partire dai più piccoli della S.A.T. (Scuola di avviamento, perfezionamento e specializzazione al Tennis e dell’attività agonistica), l’attività si svolgerà presso lo Sporting Club Marconi con inizio dei corsi il 19 settembre. Il metodo si svilupperà attorno allo ‘Schiavone-Bugada System’, un progetto studiato per la crescita armonica del bambino sotto il profilo atletico-tecnico-tattico. Un’unica sessione di lavoro sarà combinata fra tennis ed atletica, intersecando lo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali al fine di preparare l’allievo ad un equilibrio di benessere psico-fisico finalizzato ad ottimizzare la performance. Per i professionisti, invece, il LAB metterà a disposizione, a partire dal primo settembre, uno spazio ad hoc all’interno della struttura dell’Aspria Harbour Club Milano, con tutte le condizioni ideali per sviluppare un progetto di altissimo livello.

“Quando due eccellenze si scelgono non possono che dare vita a realtà incredibili. Ed è quello che accadrà attraverso la collaborazione tra Aspria Harbour Club e lo Schiavone Team Lab.

Siamo orgogliosi che Aspria Harbour Club sia il primo Hub milanese in questo entusiasmante progetto di Francesca” – ha commentato Roberta Minardi, General Manager Aspria Harbour Club. “È un’ulteriore tessera del ricco mosaico tennistico di Harbour Club, che segue dai primi passi i nuovi giocatori fino alle soglie dell’agonismo. E chissà che un giovane talento della nostra Academy non rientri nella selezione di professionisti allenata da Francesca Schiavone! Non vediamo l’ora di iniziare!”.

Entusiasmo, qualità e fisicità: è questa la filosofia dello SCHIAVONE TEAM LAB. E Francesca ne fa da padrona e maestra.