ATV Tennis Open: Il resoconto di giornata. Impresa Turati. Martina Di Giuseppe accede nel Md “Antico tiro a volo nel mio cuore. Totti e Ilary? Roma è in lutto

Martina Di Giuseppe supera Federica Urgesi in uno scintillante derby azzurro con il punteggio di 6-3 3-6 10/8 e supera le qualificazioni dell’ATV Tennis Open. La romana classe 1991 conquista così un posto nel tabellone principale del torneo ITF $60.000+H ospitato dal Circolo Antico Tiro a Volo.

Di Giuseppe qualificata – Stanca e soddisfatta l’atleta capitolina al termine della sfida: “È stato un match molto complicato, sono molto contenta di averla spuntata al match tie-break decisivo. Tra l’altro prima d’ora non mi era mai capitato di disputarne uno al posto del classico terzo set: è stato un sollievo chiudere la partita. Qui all’Antico Tiro a Volo conquistai da giovane il mio primo punto WTA: questo circolo è nel mio cuore. E per una romana come me giocare nella capitale è sempre qualcosa di speciale”. Di Giuseppe cerca condizione e fiducia dopo un periodo non semplice: “Mi sto riprendendo dopo aver avuto il Covid. Partita dopo partita l’obiettivo è ritrovare il ritmo”. Romana, come detto, e anche grande romanista. La trentunenne cresciuta al Tennis Club Parioli commenta brevemente anche la separazione di Francesco Totti da Ilary Blasi: “Roma è in lutto, ho visto anche le bandiere a mezz’asta (ride, ndr)”.

Turati alla distanza – Qualificate nel tabellone principale anche Nuria Brancaccio, Lisa Pigato, Stefania Rubini, Tara Wurth, Diana Shnaider, Sara Cakarevic ed Andreea Prisacariu, l’impresa del giorno è firmata da Bianca Turati, vincitrice del primo turno del main draw contro Priscilla Hon 6-4 2-6 7-6(5) annullando tre match point: “Ho vinto una battaglia estenuante. Credevo di non avere abbastanza energie, per questo al terzo set ho bevuto una Coca-Cola sperando che potesse aiutarmi. È andata bene”. Per Turati può essere il successo del rilancio: “Vengo da un anno e mezzo molto difficile. Ho giocato tanti tornei vincendo poche partite. Questa vittoria ha un grande valore per me”. Bene, nel tabellone principale, anche Olivia Gadecki, che ha eliminato Angela Fita Boluda con lo score di 7-5 6-3.

I risultati di martedì 12 luglio

Primo turno tabellone principale

Bianca Turati b. Priscilla Hon 6-4 2-6 7-6(5)

Olivia Gadecki b. Angela Fita Boluda 7-5 6-3

Ultimo turno qualificazioni

Nuria Brancaccio b. Ylona-Georgiana Ghioroaie 6-3 6-1

Lisa Pigato b. Jazmin Ortenzi 6-4 5-7 11/9

Tara Wurth b. Andrea Gamiz 6-2 6-3

Diana Shnaider b. Anastasia Abbagnato 6-1 7-5

Stefania Rubini b. Angelica Raggi 7-6(0) 7-6(4)

Martina Di Giuseppe b. Federica Urgesi 6-3 3-6 10/8

Sara Cakarevic b. Eva Vedder 6-4 6-3

Andreea Prisacariu b. Denise Valente 6-4 6-1