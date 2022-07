Da Verona: Agamenone batte Caruso. Fuori Giannessi (con il programma di domani)

Va a Franco Agamenone il primo match serale. La testa di serie numero 4 si è imposta con il punteggio di 6/3 6/4 sull’ottimo Salvatore Caruso. L’ex numero 76 del ranking mondiale ha reso la vita dura al vincitore, molto di più di quanto non indichi il punteggio finale. Agamenone ha sbagliato meno ed è risultato più prestante di Caruso. Alla fine sono stati due break a far pendere l’ago della bilancia a favore dell’italo-argentino. I due hanno onorato nel modo migliore l’esordio serale del torneo.

Il match delle 18.00 ha riservato il confronto tra Alessandro Giannessi e Sebastian Ofner, quest’ultimo idolo di casa in quanto tra i protagonisti della cavalcata vittoriosa del Circolo Scaligero ospite degli Internazionali verso la promozione in Serie A2 .

Il primo set, dopo i giochi iniziali equilibrati, ha visto prevalere per 6/3 l’austriaco grazie ad una migliore prestazione nel servizio. Buona la risposta di rovescio che metteva in seria difficoltà l’esperto mancino ligure Giannessi.

Nella seconda partita Ofner prendeva il largo con un break iniziale e consolidando sul 4/1 il vantaggio, avvalendosi sempre di una prima palla di categoria superiore, che gli consentiva di avere sempre il comando nello scambio. Il match terminava con un altro 6/3 per l’austriaco.

Center – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Riccardo Bonadio vs [3] Gianluca Mager

2. [Q] Matteo Gigante vs Luca Nardi

3. [WC] Giulio Zeppieri vs [2] Norbert Gombos

4. Gilles Simon vs [Q] Francesco Maestrelli (non prima ore: 15:30)

5. Thiago Agustin Tirante vs [8/WC] Marco Cecchinato (non prima ore: 18:00)

6. [1] Pedro Cachin vs Nino Serdarusic (non prima ore: 21:15)

Grand Stand – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Dmitry Popko vs [Q] Raul Brancaccio

2. [Alt] Andrea Vavassori vs Filip Horansky

3. [WC] Bernard Tomic vs [Q] Jerome Kym

4. [5] Flavio Cobolli vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Santiago Rodriguez Taverna vs [7] Alexandre Muller

2. [Q] Mattia Bellucci vs Federico Gaio

3. Andrea Pellegrino vs [Q] Pedro Boscardin Dias

4. [WC] Gian Matias Di Natale / Samuele Seghetti vs [4] Marek Gengel / Adam Pavlasek (non prima ore: 15:30)

5. Matteo Gigante / Julian Ocleppo vs Giovanni Fonio / Giovanni Oradini (non prima ore: 17:00)