Nick Kyrgios è sceso in classifica dopo il miglior torneo della carriera

Queste sono alcune cose assurde della (triste) realtà del 2022. Nick Kyrgios, finalista a Wimbledon, non vedrà il miglior torneo della sua carriera rispecchiarsi nella sua classifica e non solo non salirà di nessuna posizione nel ranking ma è sceso dal 40° al 45° posto nella classifica mondiale.

Il 27enne australiano ha perso i 90 punti conquistati nel Grande Slam inglese nel 2021, scendendo così di una manciata di posizioni nella gerarchia ATP. Kyrgios sarebbe tornato in top 20 ATP se Wimbledon avesse assegnato i punti.

Ricordiamo che l’ATP e la WTA hanno deciso di non assegnare i punti di Wimbledon dopo la decisione unilaterale del torneo inglese di impedire a russi e bielorussi di giocare l’evento.