Christos Kyrgios (fratello di Nick): “Comunque vada domenica, ci ha già reso la famiglia più felice del mondo”

Nick Kyrgios è incredibilmente in finale all’edizione 2022 di Wimbledon. Ottime le sue prestazioni sui prati, sino all’accesso al match per la coppa grazie al ritiro di Nadal. Fortunato, ma anche meritevole per averci creduto dopo mille peripezie personali e sportive, che a più riprese l’hanno messo prima ai margini del tour e poi con seri propositi di ritiro. Nick ha pubblicato un post su Instagram in cui tributa a Rafa grande rispetto:

“Siamo giocatori diversi, abbiamo personalità differenti, Rafa spero che il tuo recupero vada bene e ti auguro di vederti prima possibile in forma, fino alla prossima volta” scrive Nick nel post.

In patria c’è fibrillazione per questa inattesa finale di un tennista australiano, il primo a tornare a giocarsi la coppa più prestigiosa del tennis dai tempi di Mark Philippoussis, sconfitto da Federer nel 2003.

Il fratello Christos è stato interpellato dalla stampa nazionale, queste le sue poche parole, ricche di commozione: ″⁣Nick è uno dei migliori esseri umani che ho avuto il privilegio di conoscere, vivendo con lui ogni giorno della sua vita… vederlo felice e giocarsi questa splendida opportunità sul campo da tennis mi rende così orgoglioso per tutto ciò che è diventato. Ci ha già reso la famiglia più orgogliosa del mondo: alzare il trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta”.

L’ex pro aussie Paul McNamee ha dichiarato alla radio ABC: “Nick ha le capacità per battere i migliori giocatori. Ha un record di vittorie anche su Roger Federer. Nick Kyrgios è un enigma totale. Non ho mai puntato contro Nadal sulla terra battuta e non potrò mai farlo con Kyrgios sull’erba. Penso che possa battere chiunque e possa perdere contro chiunque. Chi vincerà? Dico lui, anche se probabilmente sarà [contro] Novak Djokovic e non sarà affatto facile”.