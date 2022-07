Nadal si ritira dai Championships

Rafael Nadal ha annunciato in una press conference convocata stasera di essersi ritirato da Wimbledon per il problema muscolare sofferto nel corso del torneo. Nick Kyrgios quindi è in finale, per la prima volta, in un torneo dello Slam.

Sfuma quindi il “sogno” Grande Slam per l’iberico, che mai prima del 2022 era riuscito a vincere nello stesso anno Australian Open e Roland Garros.

“Ho preso questa decisione perché ho sentito molto dolore e non credo di poter vincere due partite in queste condizioni. Non posso fare alcuni movimenti e giocando il problema può solo peggiorare”, queste le prime parole del campione spagnolo. “Non voglio andare là fuori e non essere competitivo, per rispetto di me stesso, e per peggiorare ulteriormente le cose. Come ho sempre detto, la cosa più importante per me è la mia felicità. Ho fatto molti sforzi per essere qui, ma non posso rischiare di stare fermo troppo a lungo. È qualcosa di molto difficile per me. Sono molto triste per questa decisione”.

“Ieri non mi sono ritirato perché non volevo farlo nel bel mezzo di un quarto di finale. Ho vinto la partita e ho trovato un modo per finire la partita, qualcosa di cui sono orgoglioso. Analizzando l’infortunio ho preso questa decisione pensando alla mia salute e al mio futuro”.

“Sto così da una settimana. Le cose erano più o meno sotto controllo, ma ieri è stata la giornata peggiore. Ho fatto dei test per vedere come si sono evolute le cose, ma il problema era diventato più grande. Ora che farò? Mi fermo di 2-3 settimane, o almeno così penso. La cosa normale è che entro una settimana possa già allenarmi. Spero di riuscire a completare il programma che ho stabilito per il resto di questa estate”.