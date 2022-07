Wimbledon: Splendido Sinner! Sconfigge Alcaraz in quattro set, è nei quarti

IMPRESSIONANTE Jannik Sinner! L’azzurro illumina il Centre Court con una prestazione stellare, sconfiggendo l’astro nascente del tennis mondiale Carlos Alcaraz in tre quattro set, 6-1 6-4 6-7 6-3 il punteggio conclusivo che lancia Jannik per la prima volta nei quarti di finale dei Championships, dove probabilmente troverà Novak Djokovic. Sinner ha offerto un tennis mai così consistente e allo stesso tempo offensivo. Ottimo al servizio, incredibile in risposta per la profondità e qualità dei suoi colpi, mai Jannik così forte e continuo nei colpi di inizio gioco. Ma anche nello scambio ha imposto tempi di gioco così rapidi da mandare in crisi Alcaraz, uno che ha proprio nell’anticipo e nel non attendere per “tirare” i suoi punti di forti. Se l’è giocata a viso aperto, dritto per dritto, quasi all’arma bianca Sinner, disarmando con velocità e profondità le armi del rivale. Incredibile come in così poco tempo il tennis di Jannik sia diventato così incisivo anche su erba, dove non aveva mai vinto una partita prima di questo torneo. Un tennis sempre più rapido, offensivo, non solo ancorato nel ritmo da fondo campo ma più ricco di colpi e soluzioni. A tratti un Sinner “agassiano”, mai visto un italiano sul campo più nobile della disciplina rispondere così bene, così aggressivo. Poteva chiudere in tre set, se avesse sfruttato uno dei due match point al tiebreak, ma Alcaraz è stato altrettanto bravo, salendo di livello dal terzo set (mentre il servizio dell’azzurro è un po’ calato in quella fase). All’inizio del quarto si è salvato da un game infinito Jannik, e quindi ha piazzato la zampata vincente ritrovando la massima qualità in risposta e alla battuta. Quando la partita pareva girata verso l’iberico, anche più pimpante fisicamente, Sinner ha ritrovato il picco della sua prestazione, la profondità e l’anticipo di inizio partita. Enorme, anche per come era salito il rivale, assai di più di quanto Jannik fosse sceso. Da metà del secondo set, entrambi hanno giocato una partita bellissima, regalando scambi mozzafiato e grande spettacolo. Solo applausi oggi per l’azzurro, così si gioca in paradiso. Così si vola nei quarti del più importante torneo del mondo.

“Carlos è un avversario difficilissimo e un ragazzo bravissimo” dice Sinner a caldo in campo. “Il tutto nella giornata dei 100 anni del centrale, è bellissimo. È difficile non sfruttare il match point e dover ricominciare, ma è parte del gioco. All’inizio del quarto set sono stato in difficoltà e sono molto felice per come ho retto in quel momento. Non avevo mai vinto una partita sull’erba, ho cercato di adattarmi al meglio”.

La cronaca

Sinner inizia il match al servizio. Alcaraz vince i primi due punti, quindi la prima di Jannik entra in gioco e con 4 punti di fila muove lo score nel match. Inizio dirompente per Carlos, super aggressivo nel suo primo game, vinto senza problemi. Pochi scambi, entrambi tirano subito forte e verticalizzano il gioco verso la rete. Sul 2-1 Sinner, l’azzurro trova una risposta splendida sul 30 pari e ottiene la prima palla break del match. Carlos rischia la palla corta, non va. Break Sinner, avanti 3-1. Jannik consolida il vantaggio portandosi avanti 4-1 e continua a rispondere con grande qualità, non dando al 2003 iberico il tempo per anticipare la palla e prendere l’iniziativa. Con un doppio fallo sul 15-30, Alcaraz concede due palle per il doppio break. Esagera nella spinta Carlos sulla seconda chance, è 5-1 Sinner! Serve per il primo set dopo 27 minuti. Lo spagnolo trova il suo miglior colpo del match con un diritto vincente in corsa spettacolare. 30 pari. Sinner si butta avanti, è ricacciato indietro ma continua a spingere e strappa l’errore del rivale, è primo set point. Con ACE esterno (il secondo del match), chiude 6-1 un set praticamente perfetto, sia dal punto di vista tecnico che tattico.

Sinner impressionante in risposta anche all’avvio del secondo set: scarica una serie di risposte fulminanti, Alcaraz è disarmato. Break immediato per Jannik e sesto game di fila (e terzo break di fila!), 1-0 avanti nel secondo set. Sbaglia una volee per chiudere il game l’azzurro e con un diritto steccato concede la palla del contro break (prima del match). La cancella Sinner con un diritto terrificante sulla riga. Prova l’attacco alla rete dalla risposta Alcaraz, Jannik trova un passante di rovescio stretto incredibile. Il match ha un livello tecnico stellare. 2-0 Sinner, vince il game più duro del match, con poco aiuto del servizio (settimo gioco di fila per l’azzurro). Il set avanza sui turni di battuta, con un Sinner davvero rapido del verticalizzare il gioco nei suoi turni di battuta e sempre incisivo in risposta. L’altoatesino va a servire per il set sul 5-4. Due prime palle potenti e 30-0. Altra prima e via a rete con un attacco perfetto, non serve la volata. 40-0 e tre set point. Chiude con un’accelerazione di rovescio, che Alcaraz non contiene. 6-4 Sinner, avanti due set a zero. Impressionante Sinner: 87% di punti vinti con la prima palla nel set e 7 punti su 9 incuriosioni a rete.

Il terzo set scatta con Alcaraz subito in crisi: sembra in confusione, non sapendo cosa fare in campo, sparacchia e viene a rete con niente. Crolla 0-40, tre palle break immediate per Jannik. Rischia la risposta vincente Sinner in lungo linea, ma gli esce di pochissimo, sulla prima chance. Con coraggio si butta avanti il murciano e si salva, vincendo il game. Sinner invece resta perfetto nei suoi game, servizio, diritto e rovescio aggressivi, non concede niente. A metà set l’equilibrio regge sul 3 pari. Nel settimo game Jannik sul 30 pari comanda uno scambio col diritto e corre a rete, per troppa foga spedisce lunga una volee non facile, poteva essere palla break decisiva. Soffre Jannik nell’ottavo game, Alcaraz rischia il tutto per tutto, ma l’azzurro si porta 4 pari senza concedere palle break e senza l’aiuto della prima di servizio (e con doppio fallo). È salito il livello di Alcaraz, ora fa meno fatica nei suoi turni di servizio, mentre la prima palla sostiene di meno l’azzurro. Non si rompe l’equilibrio, è tiebreak. Livello altissimo, Sinner trova un passante spettacolare per l’1 pari. Con un diritto cross potente Jannik si porta 2-1. Che rischio Sinner sul 2-3, con una smorzata in avanzamento col diritto che appena supera la rete. Una pennellata improvvisa, bella e difficile, per il 3 pari. Tenta un’altra smorzata, ma stavolta la palla non passa la rete. 4-3 e servizio Alcaraz. Si porta 6-3 l’iberico, ha tre set point. Ne cancella due col servizio Jannik, 6-5. Cancella anche il terzo con un diritto cross spaziale. 6 pari. È lungo col rovescio Alcaraz, è Match Point Sinner sul 7-6! Si gioca sulle righe, sbatte sul nastro col rovescio Jan. 7 pari. Servizio vincente, per 8-7 e secondo Match Point, stavolta in risposta. Si sposta sul diritto per rischiare una risposta a tutta Sinner, ma spara in rete. Alcaraz regala un tocco sublime sotto rete, entrambi giocano un tennis meraviglioso. Chiude 10 punti a 8 Alcaraz, appena fuori un rovescio di Sinner. Due MP non sfruttati dall’azzurro, è salito a dismisura Carlos.

Quarto set, scatta Jannik alla battuta. Il servizio non gira più come nelle prime fasi, Sinner annulla due delicate palle break e si porta 1-0. Nel quarto game l’azzurro alza di nuovo i giri in risposta, vola 15-40. Con un doppio fallo Alcaraz regala il break a Sinner, avanti 3-1 e servizio. Appena avanti, l’azzurro commette un grave errore e poi un doppio fallo, per lo 0-40 e tre palle del contro break. Benissimo Sinner: ritrova l’Ace, spinge col diritto e con coraggio cancella anche la terza PB con uno smash tutt’altro che facile. Con un quinto punto di fila spaziale, Sinner sale 4-1, consolida il break. Torna a girare anche la prima palla, con un game a zero si porta 5-2, ad un passo dalla vittoria. Adesso è in confusione Carlos, sbaglia e rischia una smorzata errata. 15-40 e altri due Match Point Sinner, dopo oltre 50 minuti dal secondo. Li annulla entrambi l’iberico, con qualità. Con un’altra mazzata in spinta ecco il quinto match point. Niente, ancora col servizio Alcaraz si salva. 5-3, serve per il match Sinner. Ogni punto è sofferto, Carlos non ne vuol sapere di perdere. 30 pari. Con una splendida risposta Alcaraz vola 30-40. Scarica sul nastro col diritto l’iberico. Parità. Rischia la seconda palla Sinner, ecco il Match Point n.6. Eccolo! Diritto cross, imprendibile. VINCE SINNER!!! È nei quarti. Si è scritta una pagina di storia. Bravissimo!

