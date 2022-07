Wimbledon: granitico Sinner! Doma Isner e vola agli ottavi

Jannik Sinner con una prestazione estremamente solida e positiva sconfigge in tre set John Isner e si qualifica per gli ottavi di finale di Wimbledon, 6-4 7-6 6-3 il punteggio conclusivo. Era un match sulla carta tutt’altro che facile per l’azzurro, contro un servizio pazzesco come quello del gigante americano e vista la sua ancora scarsa esperienza sui prati. Jannik invece ha disputato una partita molto positiva, soprattutto dal punto di vista mentale e agonistico. Contro uno che serve come Isner non puoi permetterti cali nei tuoi turni battuta, perché un break subito può diventare irrecuperabile. Jannik è stato bravo a restare molto concentrato e continuo in tutti i suoi turni di servizio, tanto da non subire alcun break in tutto il match e nemmeno concedere una palla break. Oltre al rendimento molto buono con la prima, è stato assai scaltro tatticamente Sinner con la seconda di servizio: quando la prima non è entrata, nei momenti importanti ha cercato una seconda carica di effetto ma addosso a Isner, che è più lento nel far spazio alla palla rispetto al suo notevole allungo, una soluzione che ha funzionato bene.

Oltre all’eccellente prestazione al servizio, Jannik è stato ottimo nel trovare accelerazioni ficcanti con poca costruzione e tempi di gioco estremamente rapidi. Ha giocato sull’uno-due, è stato pronto ad accelerare appena possibile senza una lunga costruzione del punto in progressione. Ha trovato anche alcune ottime smorzate che hanno tagliato le gambe del rivale e ha comandato quasi sempre nello scambio. Non un Isner eccellente, poco reattivo ed efficace in risposta, ma i meriti di Sinner sono assolutamente maggiori dei demeriti dello statunitense, perché appena si è potuto giocare in risposta, non c’è stata partita tra i due, troppo più efficace l’azzurro. Al prossimo turno trova Alcaraz, in quella che potrebbe essere una sfida eccezionale.

La cronaca

Nel primo set Sinner gioca un tennis molto solido, con buone percentuali di prime e aggressivo in risposta, quando Isner non mette prime palle imprendibili. L’americano è quasi nullo in risposta, mentre Jannik si procura una palla break già nel quinto game (che cancella con un Ace). Nel corso del set Isner segna il record come tennista con maggior numero di Ace nella storia, superando Ivo Karlovic. Sinner riesce a strappare il game di battuta al gigante americano nel settimo game, bravo a far giocare due volee a John, di opposizione la prima, in rete la seconda (non impossibile). Avanti 4-3 e servizio, Sinner non sbanda. Commette un doppio fallo ma è molto aggressivo col diritto e si porta 5-3. Isner è ingiocabile e resta in scia 4-5, ma Jannik con un ottimo turno di battuta chiude il primo set 6-4, un parziale assolutamente meritato per l’azzurro.

Il secondo set inizia con Isner alla battuta. Si avanza spediti sui turni di battuta, nessuna palla break concessa e solo una volta si arriva ai vantaggi (su servizio di Jannik nel secondo game) fino al 3 pari. Sinner arriva a 30 in risposta, ma John spara ben 4 Ace in totale nel game, restando avanti 4-3. Isner trova il miglior game in risposta del match: gran rovescio lungo linea vincente e poi un paio di tocchi sotto rete, si porta 15-30 avanti. Sinner rischia la smorzata, e funziona. Col servizio l’azzurro impatta 4 pari, fa il pugno a sottolineare il potenziale pericolo scampato per la prima volta in un suo game di battuta. Ottimo il livello tecnico generale in questa fase del match, la migliore finora, entrambi giocano molto bene. Più complicato per Sinner il game sul 6-5, meno prime palle e una smorzata sbagliata, ma con un bel diritto cross si porta al tiebreak. Jannik vince un punto in risposta sul 2 pari, forzando con un bel ritmo un errore di Isner col diritto. 3-2 e servizio avanti Sinner. Con una prima sulla riga si gira 4-2 Sinner. Vola la racchetta di John sulla risposta errata che gli costa il 2-5. Sul 5-4 Isner rischia una risposta a tutta su di una seconda palla, gli esce di un niente. 6-4 e due set point per l’azzurro. Con una prima solida, chiude 7 punti a 4, e soprattutto due set avanti. Ottimo Jannik alla battuta, estremamente continuo mentalmente.

Terzo set, Sinner inizia alla battuta. Anche il terzo parziale avanza sui game di servizio, fino al 4-3 Sinner mai si arriva ai vantaggi. Nell’ottavo game Jannik si porta 30-40 in risposta con un bel passante, è la prima palla break del set. Isner si salva con una chiusura sotto rete, con qualche rischio. Arriva un’altra palla break, troppo disinvolto l’americano nell’attacco. Con un errore di volo, John cede per la prima volta il servizio nel set, 5-3 Sinner, può chiudere il match. Chiude 6-3 con un gran sorriso. Grande prestazione, bravo Sinner.

J. Sinner vs J. Isner



Slam Wimbledon J. Sinner [10] J. Sinner [10] 6 7 6 J. Isner [20] J. Isner [20] 4 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Isner 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Isner 40-30 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 J. Sinner 0-1 J. Isner 15-0 ace 15-15 15-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-2 → 2-2 J. Isner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Isner 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1

J. SINNER – J. ISNER2 ACES2 43 DOUBLE FAULTS 253/95 (56%) FIRST SERVE % IN 68/99 (69%)43/53 (81%) WIN % ON 1ST SERVE 51/68 (75%)29/42 (69%) WIN % ON 2ND SERVE 13/31 (42%)11/16 (69%) NET POINTS WON 18/33 (55%)2/4 (50%) BREAK POINTS WO N0/0 (0%)35/99 (35%) RECEIVING POINTS WON 23/95 (24%)29 WINNERS 4318 UNFORCED ERRORS 34107 TOTAL POINTS WON 872228.7 m DISTANCE COVERED 2093.6 m11.5 m DISTANCE COVERED/PT. 10.8 m