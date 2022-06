Wimbledon: Jannik Sinner per la prima volta in carriera approda al terzo turno a Londra

Jannik Sinner conquista il terzo turno nel torneo di Wimbledon per la prima volta in carriera.

Il 20enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking e 10 del seeding, ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno lo svedese Mikael Ymer, n.88 ATP, alla sua seconda partecipazione a Wimbledon dove per il secondo anno di fila è approdato al secondo turno, con il punteggio di 64 63 57 62 dopo 3 ore e 3 minuti di partita.

Jannik ha avuto un passaggio a vuoto nel terzo set ma è stato bravo a ritrovarsi subito ed a imporre il suo gioco nel quarto parziale.

Al terzo turno sfiderà Isner o Murray.

Primo set: Sinner dopo aver annullato una palla break ad inizio parziale piazzava il break decisivo sul 5 a 4 quando toglieva ai vantaggi la battuta allo svedese, dal 15-40, e alla terza palla set a disposizione e complice un doppio fallo dello scandinavo sul set point conquistava la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Jannik era in controllo del match e nel quarto game piazzava il break a 15 e concedendo solo 4 punti nei restanti tre turni di battuta (tra cui un doppio fallo) portava a casa la frazione per 6 a 3.

Terzo set: Sinner avanti per 3 a 1 cedeva la battuta nel sesto gioco con Ymer che impattava sul 3 pari.

Sul 3 pari l’azzurro mancava 4 palle break e pochi game più avanti perdeva il servizio per andare al tiebreak con lo scandinavo che riusciva a portare a casa la frazione per 7 a 5.

Quarto set: L’azzurro dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo game inseriva il turbo e con due break si portava avanti per 5 a 1, prima di chiudere la partita per 6 a 2 piazzando un ace sulla palla match.

Slam Wimbledon J. Sinner [10] J. Sinner [10] 6 6 5 6 M. Ymer M. Ymer 4 3 7 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-1 → 5-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 5-2 → 5-3 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4 ACES 25 DOUBLE FAULTS 363/106 (59%) FIRST SERVE % IN 90/140 (64%)50/63 (79%) WIN % ON 1ST SERVE 51/90 (57%)24/43 (56%) WIN % ON 2ND SERVE 27/50 (54%)38/52 (73%) NET POINTS WON 14/30 (47%)6/19 (32%) BREAK POINTS WON 3/6 (50%)62/140 (44%) RECEIVING POINTS WON 32/106 (30%)45 WINNERS 1848 UNFORCED ERRORS 32136 TOTAL POINTS WON 1107623.5 m DISTANCE COVERED 7944.5 m31.0 m DISTANCE COVERED/PT. 32.3 m