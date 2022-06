Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione femminile con tutti gli spot

Wimbledon – Tabellone Qualificazione – erba

(1) K. Volynets vs A. Friedsam

V. Grammatikopoulou vs P. Hon

J. Mikulskyte vs S. Vickery

Z. Hives vs (20) G. Lee

(2) C. Vandeweghe vs E. McDonald

Y. Cavalle-Reimers vs D. Vismane

M. Chwalinska vs A. Bolsova

C. Dinu vs (24) A. Cadantu-Ignatik

(3) M. Bjorklund vs S. Errani

S. Sanders vs A. Brogan

E. Liang vs E. Arango

M. Carle vs (25) K. Baindl

(4) C. Bucsa vs J. Maleckova

D. Lao vs C. Alves

J. Pieri vs G. Gatto-Monticone

M. Kolodziejova vs (21) N. Schunk

(5) M. Inglis vs I. De Vroome

M. Minella vs N. Han

S. Mendez vs N. Stevanovic

E. Lys vs (22) D. Papamichail

(6) K. Kawa vs S. Bandecchi

R. Serban vs S. Chang

G. Min vs L. Stefanini

G. Ce vs (26) L. Jeanjean

(7) D. Snigur vs S. Lamens

K. Gerlach vs T. Babos

T. Neilson Gatenby vs J. Loeb

T. Lukas vs (28) F. Contreras Gomez

(8) R. Jani vs A. Kulikova

A. Siskova vs L. Chirico

M. Lumsden vs K. Von Deichmann

N. Abduraimova vs (32) I. Oz

(9) M. Hontama vs S. Wagner

E. Jacquemot vs L. Cabrera

L. Sun vs F. Di Sarra

S. Grey vs (27) O. Gadecki

(10) A. Sharma vs J. Zuger

S. Voegele vs I. Burillo Escorihuela

K. McPhee vs C. Perrin

B. Haas vs (31) V. Jimenez Kasintseva

(11) R. Anderson vs E. Perez

R. Stoiber vs K. Zavatska

A. Parks vs M. Bolkvadze

J. Fett vs (18) P. Ormaechea

(12) T. Andrianjafitrimo vs L. Fruhvirtova

T. Smitkova vs J. Ponchet

J. Fourlis vs D. Herdzelas

N. Podoroska vs (19) A. Muhammad

(13) J. Grabher vs Y. Wickmayer

S. Waltert vs I. Shinikova

R. Sramkova vs U. Eikeri

V. Cepede Royg vs (23) S. Jang

(14) L. Pattinama Kerkhove vs L. Boskovic

A. Lazaro Garcia vs Y. Naito

C. McHale vs L. Paar

E. Kalieva vs (30) V. Kuzmova

(15) Y. Yuan vs M. Zacarias

A. Lottner vs C. Ferrando

C. Harrison vs E. Silva

F. Di Lorenzo vs (17) Y. Bonaventure

(16) F. Ferro vs M. Uchijima

M. Xu vs H. Chang

E. Bektas vs S. Bejlek

C. Monnet vs (29) A. Hartono

