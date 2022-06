Matteo Berrettini in finale al Queen’s: “Penso che il mio gioco sia adatto all’erba. Abbiamo pensato che dopo Wimbledon una buona opzione per me fosse tornare sulla terra battuta (con il video delle Semifinale del Queen’s)

Matteo Berrettini : “Penso che il mio gioco sia adatto all’erba. Il mio servizio, il mio diritto, il fatto che lo slice sia davvero efficace su erba. Inoltre, soprattutto nel tennis di oggi, penso che sia davvero un aspetto mentale. Devi farti trovare pronto su questa superficie, non puoi perdere la concentrazione nemmeno per un po’ perché se vieni brekkato una volta può essere la fine del set. Comunque penso di non aver giocato tanti tornei come quanti ne ho giocato sulla terra battuta o sul cemento. Quindi in un certo senso è più difficile, ma è anche più facile; mi piace molto giocare sull’erba. Mi piace molto la sensazione. La palla è pesante e posso colpire a piena potenza senza mai avere la sensazione che la palla voli, e tutte le condizioni, in tutti i tornei sono più o meno le stesse direi. Sul cemento o sulla terra battuta, i campi possono essere molto diversi e le palle hanno piccoli cambiamenti, ma giochiamo sempre con le stesse palle sull’erba, quindi non cambia molto e penso che aiuti.

“Abbiamo pensato che dopo Wimbledon una buona opzione per me fosse tornare sulla terra battuta dato che non ho giocato nulla sulla terra, quindi ho pianificato di giocare a Gstaad, e ovviamente dipende dal mio corpo, da come mi sentirò. Ho bisogno di qualche giorno di riposo dopo questo torneo, indipendentemente da come andrà domani, e poi ovviamente Wimbledon. Giocare uno Slam è sempre difficile e spero che anche lì sarà un lungo percorso, ma sì, non ho giocato molto quest’anno, quindi ho molte energie rimaste. Voglio giocare più tornei che posso e finché giocherò in questo modo, giochiamo.