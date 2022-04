Challenger Praga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lorenzo Giustino presente nel Md

Challenger Praga – 80 – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Altmaier, Daniel vs (WC) Krumich, Martin

(WC) Forejtek, Jonas vs Qualifier

Ofner, Sebastian vs Lestienne, Constant

Haase, Robin vs (8) Rodionov, Jurij

(3) Tseng, Chun-hsin vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Domingues, Joao vs Barranco Cosano, Javier

Karlovskiy, Evgeny vs (5) Novak, Dennis

(7) Kopriva, Vit vs Qualifier

Svrcina, Dalibor vs Popko, Dmitry

Giustino, Lorenzo vs Peniston, Ryan

Qualifier vs (4) Pouille, Lucas

(6) Machac, Tomas vs (WC) Vrbensky, Michael

Furness, Evan vs Muller, Alexandre

Rosol, Lukas vs Horansky, Filip

Marterer, Maximilian vs (2) Moraing, Mats

Challenger Praga – 80 – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Lamasine, Tristan vs Heller, Peter

(WC) Vojtisek, Petr vs (7) Ionel, Nicholas David

(2) Miedler, Lucas vs Molleker, Rudolf

Fanselow, Sebastian vs (12) Erler, Alexander

(3) Kamke, Tobias vs Gengel, Marek

Poljak, David vs (10) Tiurnev, Evgenii

(4) Bachinger, Matthias vs (WC) Siniakov, Daniel

Moro Canas, Alejandro vs (9) Moeller, Marvin

(5) Krutykh, Oleksii vs (WC) Donald, Matthew William

Paulson, Andrew vs (11) Rosenkranz, Mats

(6) Kirkin, Ergi vs Fayziev, Sanjar

(WC) Nicod, Jakub vs (8) Nava, Emilio





Centre Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Lucas Miedler vs Rudolf Molleker

2. [WC] Jakub Nicod vs [8] Emilio Nava

3. [5] Oleksii Krutykh vs [WC] Matthew William Donald

4. [4] Matthias Bachinger vs [WC] Daniel Siniakov

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sebastian Fanselow vs [12] Alexander Erler

2. [WC] Petr Vojtech vs [7] Nicholas David Ionel

3. [Alt] Andrew Paulson vs [11] Mats Rosenkranz

4. David Poljak vs [10] Evgenii Tiurnev (non prima ore: 16:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Tristan Lamasine vs [Alt] Peter Heller

2. [6] Ergi Kirkin vs [Alt] Sanjar Fayziev

3. [Alt] Alejandro Moro Canas vs [9] Marvin Moeller

4. [3] Tobias Kamke vs [Alt] Marek Gengel