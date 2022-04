WTA 250 Istanbul: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza azzurra

WTA 250 Istanbul – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Anna Karolina Schmiedlova vs Jesika Maleckova

Catherine McNally vs (7) Lesia Tsurenko

(2) Ana Bogdan vs (WC) Zeynep Sonmez

(WC) Berfu Cengiz vs (8) Yue Yuan

(3) Kamilla Rakhimova vs (WC) Lois Boisson

Julia Grabher vs (11) Anastasia Tikhonova

(4) Qiang Wang vs (WC) Ayla Aksu

Ysaline Bonaventure vs (10) Despina Papamichail

(5) Donna Vekic vs (SR) Xinyun Han

Anastasia Zakharova vs (12) Marina Melnikova

(6) Anastasia Potapova vs Dea Herdzelas

Andrea Lazaro Garcia vs (9) Mariam Bolkvadze

Can Uner Court – ore 10:00

(3) Kamilla Rakhimova vs Lois Boisson

Ysaline Bonaventure vs (10) Despina Papamichail

(6) Anastasia Potapova vs Dea Herdzelas

(4) Qiang Wang vs Ayla Aksu

Court 2 – ore 10:00

Anastasia Zakharova vs (12) Marina Melnikova

Julia Grabher vs (11) Anastasia Tikhonova

Andrea Lazaro Garcia vs (9) Mariam Bolkvadze

Berfu Cengiz vs (8) Yue Yuan