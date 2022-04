Challenger San Luis Potosi: Il Tabellone Principale e di Quali. Federico Gaio testa di serie n.7 nel Md

CHALLENGER San Luis Potosi (Messico) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Martin, Andrej vs Lenz, Julian

Kuhn, Nicola vs Ficovich, Juan Pablo

Jianu, Filip Cristian vs Qualifier

(Alt) Krstin, Pedja vs (7) Gaio, Federico

(4) Mena, Facundo vs Zhang, Zhizhen

Mejia, Nicolas vs (Alt) Durasovic, Viktor

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (6) Huesler, Marc-Andrea

(8) Olivo, Renzo vs Cazaux, Arthur

Oliveira, Goncalo vs (WC) Mochizuki, Shintaro

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Istomin, Denis

(WC) Hernandez, Alex vs (3) Escobedo, Ernesto

(5) Clarke, Jay vs Qualifier

Meligeni Rodrigues Alves, Felipe vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Melzer, Gerald vs (2) Jarry, Nicolas

(1) Menendez-Maceiras, Adrianvs (Alt) Smith, Keegan(Alt) Shang, Junchengvs (7) Sasikumar, Mukund

(2) Hemery, Calvin vs Bellier, Antoine

(WC) Alvarez, Luis Carlos vs (8) Santillan, Akira

(3) Mansouri, Skander vs Zukas, Matias

Paul, Jakub vs (9) Safwat, Mohamed

(4) Quiroz, Roberto vs (WC) Patino, Luis

Alves, Mateus vs (10) Dougaz, Aziz

(5) Decamps, Gabriel vs Ejupovic, Elmar

(WC) Sanchez, Manuel vs (12) Habib, Hady

(6) Aragone, JC vs Chappell, Nick

(WC) Lemaitre, Luca vs (11) Klier Junior, Gilbert

1. [WC] Luis Carlos Alvarezvs [8] Akira Santillan2. [WC] Manuel Sanchezvs [12] Hady Habib3. [Alt] Juncheng Shangvs [7] Mukund Sasikumar4. [4] Roberto Quirozvs [WC] Luis Patino(non prima ore: 00:00)

Cancha 8 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Calvin Hemery vs Antoine Bellier

2. [5] Gabriel Decamps vs Elmar Ejupovic

3. [1] Adrian Menendez-Maceiras vs [Alt] Keegan Smith

4. [6] JC Aragone vs Nick Chappell (non prima ore: 00:00)

Cancha 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Skander Mansouri vs Matias Zukas

2. Jakub Paul vs [9] Mohamed Safwat

3. [WC] Luca Lemaitre vs [11] Gilbert Klier Junior

4. Mateus Alves vs [10] Aziz Dougaz