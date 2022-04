Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Domenica 10 Aprile 2022. Flavio Cobolli alla caccia del Md. Sinner in campo nel doppio

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Flavio Cobolli vs [11] Emil Ruusuvuori

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Marcos Giron (non prima ore: 13:00)

3. Grigor Dimitrov vs [15] Nikoloz Basilashvili

4. Dusan Lajovic vs Filip Krajinovic

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Benjamin Bonzi vs Jiri Lehecka

2. [5] Adrian Mannarino OR Hugo Dellien vs [Alt] Taro Daniel OR [8] John Millman

3. Marton Fucsovics vs Lloyd Harris

4. [WC] Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Hubert Hurkacz / Jannik Sinner

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Oscar Otte vs [WC] Hugo Nys OR [10] Jaume Munar

2. [4] Sebastian Baez vs Mikael Ymer OR [9] Kamil Majchrzak

3. Tomislav Brkic / Nikola Cacic vs [PR] Felix Auger-Aliassime / Stan Wawrinka

4. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [5] Tim Puetz / Michael Venus

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Soonwoo Kwon OR [Alt] Bernabe Zapata Miralles vs [13] Joao Sousa

2. [6] Maxime Cressy OR [WC] Luca Van Assche vs [Alt] Radu Albot OR [14] Holger Rune

3. [8] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs Alex de Minaur / Cameron Norrie