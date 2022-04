Masters 1000 Monte Carlo: Qualificazioni. Flavio Cobolli elimina Gaston e approda al turno finale

Flavio Cobolli, n.147 del ranking, vincitore un paio di settimane fa a Zadar del suo primo trofeo Challenger, ha sconfitto questa mattina nel primo turno delle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Monte Carlo Hugo Gaston, n.63 ATP e seconda testa di serie delle quali con il risultato di 64 62 in 1 ora e 15 minuti di partita.

Al turno decisivo Flavio sfiderà Emil Ruusuvuori, n.80 ATP ed undicesima testa di serie.

Da segnalare che Cobolli nel primo set avanti per 5 a 2, con due break di vantaggio, cedeva la battuta nell’ottavo gioco ma sul 5 a 4, 30 pari, conquistava due punti consecutivi teneva il servizio e vinceva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Flavio dopo aver perso un break di vantaggio, proprio dal 2 pari inseriva il turbo e dopo aver annullato una palla del controbreak sul 3 a 2 conquistava quattro game consecutivi portando a casa set e partita per 6 a 2.

ATP Monte Carlo Hugo Gaston [2] Hugo Gaston [2] 4 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 H. Gaston 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Gaston 0-15 15-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 H. Gaston 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-4 → 2-4 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2 ACES 42 DOUBLE FAULTS 023/48 (48%) FIRST SERVE 38/61 (62%)12/23 (52%) 1ST SERVE POINTS WON 25/38 (66%)9/25 (36%) 2ND SERVE POINTS WON 8/23 (35%)1/7 (14%) BREAK POINTS SAVED 4/7 (57%)9 SERVICE GAMES PLAYED 913/38 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/23 (48%)15/23 (65%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/25 (64%)3/7 (43%) BREAK POINTS CONVERTED 6/7 (86%)9 RETURN GAMES PLAYED 90/0 (0%) NET POINTS WON 0/0 (0%)25 WINNERS 2311 UNFORCED ERRORS 921/48 (44%) SERVICE POINTS WON 33/61 (54%)28/61 (46%) RETURN POINTS WON 27/48 (56%)49/109 (45%)TOTAL POINTS WON 60/109 (55%)193 km/h MAX SPEED 209 km/h162 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 183km/h136 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 146 km/h