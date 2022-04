Da Barletta: Presentazione del torneo. Ecco le Wild Card

L’odore della terra battuta, il rumore delle palline, il sole che riscalda le prime vere giornate primaverili. Il challenger Atp di Barletta è pronto a staccare il biglietto numero 22. Tante, infatti, sono le edizioni della manifestazione tennistica, presentata ufficialmente nella sua solita casa del circolo tennis “Hugo Simmen”. Dall’11 al 17 aprile, il torneo internazionale ritrova le sue date consuete, dopo gli ultimi due anni condizionati dalla pandemia. La Settimana Santa accompagnerà l’evento più atteso dell’anno, non solo dagli addetti ai lavori ma anche da tutti gli sportivi.

«La squadra organizzativa è rodata – spiega il direttore tecnico del torneo, Enzo Ormas -. Ce l’abbiamo messa tutta perché si riuscisse a confermare l’ottimo livelli del torneo, uno dei più antichi in Italia, e che ritrova le date più congeniali del circuito Atp. Anche quest’anno si sono iscritti tanti specialisti della terra rossa, perché Barletta apre di fatto la stagione per loro dopo i mesi dedicati “al veloce”. Pochi spagnoli questa volta, rimasti in Spagno per il nuovo e concomitante torneo di Madrid. Ma ci saranno tanti francesi e tanti italiani, in quella che sarà anche la disfida del tennis».

TRAMPOLINO DI LANCIO – Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato sono solo alcuni dei nomi più importanti, tra i talenti italiani che nel recente passato hanno calcato i campi del circolo di Barletta. Da sempre l’Open della Disfida è stato il trampolino di lancio per le giovani promesse, rinnovando la collaborazione con la Federazione Italiana. «Il torneo di Barletta rientra nel progetto challenger del federazione che ha preso spunto proprio dal successo di questa competizione pugliese – spiega il vice presidente nazionale della Federazione Italiana Tennis, Isidoro Alvisi -. Da sempre la partecipazione a questo torneo è servita ai giovani azzurri per la crescita professionale, e lo dimostrano i nomi che si sono susseguiti negli anni, e questo ci regala speranza di vedere altre giovani sorprese anche per l’edizione di quest’anno. Visti i buonissimi livelli del torneo, confido che i giovani italiani possano prevalere, così come successo nella scorsa edizione, che portò in finale i giovani Cobolli e Zeppieri (iscritti anche quest’anno). Grandi speranze, infine, per il tennis pugliese rappresentato da un Pellegrino in crescita».

LE WILD CARD – Ci sono state alcune cancellazioni di prestigio nel tabellone principale, come quelle del francese Corentin Moutet e dell’argentino Juan Manuel Cerundolo, ma è rimasta quella dal fascino speciale che solo un ex top ten mondiale può regalare. Ci sarà, infatti, sia nel singolo che nel doppio l’ex numero 6 al mondo, il francese Gilles Simon. Tra gli italiani, oltre ai già citati Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, anche il biscegliese Andrea Pellegrino. Tre le wild card previste nel tabellone principale. Due sono state assegnate dalla Federazione ai giovani italiani Luca Nardi e Francesco Passaro ed una dall’organizzazione all’ucraino (pugliese d’adozione) Olek Ovcharenko.

NON SOLO LE PARTITE – Oltre al fitto calendario di partite, sono previste iniziative collaterali, come il “wheelchair tennis”, ovvero il tennis in carrozzina come esibizione e come possibilità di integrazione per chi volesse approcciarsi a questa disciplina. La finale del torneo internazionale è in programma nel pomeriggio della domenica di Pasqua. L’ingresso alla struttura sarà assolutamente gratuito per tutte le partite. «Ci siamo messi la pandemia alle spalle – aggiunge il presidente del circolo tennis di Barletta, Luciano Binetti – ora siamo pronti a rivivere il grande tennis sotto Pasqua. Il circolo è pronto ad ospitare tutti gli appassionati che vorranno gustarsi le partite e trascorrere del tempo libero all’aria aperta. Lo spettacolo è assicurato». Presenti alla conferenza stampa di questa mattina anche il consigliere federale Donato Calabrese, il presidente Fit Puglia Francesco Mantegazza e il direttore sportivo del ct Barletta Fulvio Borgia.