ATP 250 Marrakech: Buon esordio di Lorenzo Musetti

Lorenzo Musetti accede al secondo turno nel torneo ATP 250 di Marrakech.

L’azzurro ha sconfitto all’esordio per 76(5) 61, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.33 ATP e quarta testa di serie del torneo.

Al secondo turno Musetti troverà lo spagnolo Carlos Taberner, n.96 del ranking.

Nel primo set Lorenzo ha iniziato male perdendo la battuta in avvio ma poi si è riscattato immediatamente brekkando il catalano per due volte di fila e salendo sul 4 a 1. L’azzurro avanti per 5 a 2 però, dopo aver mancato un set-point nell’ottavo gioco e un altro nel decimo, si è fatto riagguantare sul 5 pari. Ha deciso il tie-break: Ramos Vinolas è schizzato avanti 4-1 ma poi è stato Musetti ad aggiudicarsi sei dei sette punti successivi chiudendo per 7 a 5.

Nel secondo set Lorenzo ha preso un break di vantaggio anche in avvio di seconda frazione ha replicato anche al terzo gioco, ed ha allungato sul 4-0: Ramos Vinolas ha frenato l’emorragia (4-1) ma Lorenzo ha chiuso 6-1 con l’ennesimo break la partita per 6 a 1.

ATP Marrakech Albert Ramos-Vinolas [4] Albert Ramos-Vinolas [4] 6 1 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

0 ACES 30 DOUBLE FAULTS 147/69 (68%) FIRST SERVE 38/61 (62%)23/47 (49%) 1ST SERVE POINTS WON 24/38 (63%)9/22 (41%) 2ND SERVE POINTS WON 14/23 (61%)4/9 (44%) BREAK POINTS SAVED 3/5 (60%)10 SERVICE GAMES PLAYED 914/38 (37%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 24/47 (51%)9/23 (39%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/22 (59%)2/5 (40%) BREAK POINTS CONVERTED 5/9 (56%)9 RETURN GAMES PLAYED 1032/69 (46%) SERVICE POINTS WON 38/61 (62%)23/61 (38%) RETURN POINTS WON 37/69 (54%)55/130 (42%) TOTAL POINTS WON 75/130 (58%)