Osaka: “Terra battuta? Non sono esperta, studierò i video di Nadal”

Naomi Osaka ha rimediato una secca sconfitta nella finale del WTA di Miami dalla nuova n.1 Iga Swiatek, ma resta un buonissimo torneo per la nipponica, che veniva da una fase di carriera tutt’altro che facile (era scivolata al n.77 prima dei punti conquistati a Miami). Ora arriva il rosso europeo, non esattamente le condizioni che Naomi predilige. Il suo tennis aggressivo non si sposa bene con la complessità del gioco su terra battuta, ricco di rotazioni e fasi tattiche. Per Osaka, uno dei suoi problemi principali sui campi in terra è una certa difficoltà negli spostamenti, non tanto per la velocità pura ma per gli appoggi. Per questo, nella press conference seguente alla finale in Florida ha rivelato un programma particolare.

“Arriva la terra battuta? Ok… Guarderò molti video di Nadal per vedere come si muove” dichiara Osaka. “Devo considerarmi ancora come una studentessa, devo continuare a imparare. Terra ed erba, è qualcosa che voglio davvero affrontare quest’anno. Sono disposta a fare tutto il necessario per ottenere buoni risultati. Non che i risultati siano tutto, ma voglio davvero fare bene, affronterò i prossimi mesi con un atteggiamento diverso”.

“Chance di vittoria? Non vado in campo a perdere, tuttavia non sono davvero così sicura di poter vincere. Chiaramente non sono un esperta della terra, ma sento che se riuscissi a mettere insieme i pezzi e soprattutto migliorare i movimenti, dovrei essere abbastanza competitiva. Alla fine, sono cresciuta anche sulla terra verde qui da giovane (in Florida), quindi non dovrebbe essere così estranea al mio tennis. A Madrid Sabalenka ha vinto l’anno scorso, quindi ritengo che ci siano opportunità anche per me di fare bene. Devo solo mettere in campo la mia mentalità e sapere che ogni partita sarà una lotta”.

Marco Mazzoni