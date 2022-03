WTA 1000 Miami: Che peccato Lucia Bronzetti!! L’azzurra manca match point e viene eliminata per 7-5 al terzo set da Daria Saville (Gavrilova)

Amara, amarissima sconfitta per Lucia Bronzetti negli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Miami.

L’azzurra si è arresa a Daria Saville (Gavrilova), n.249 WTA e in tabellone grazie ad una wild card, con il risultato finale di 57 64 75 dopo 3 ore di gioco.

Peccato per la Bronzetti perchè è stata ad un passo dai quarti di finale mancando un match point nelle fasi finali del terzo set.

Nel primo set Lucia sotto per 0 a 3, con doppio break, recuperava un servizio nel quarto gioco.

L’azzurra sotto per 3 a 5, sul 4-5 – 40-15 con alla battuta la Saville, annullava due palle set con la complicità della tennista aussie che commetteva due gratuiti nelle due palle set a disposizione, con la Bronzetti che otteneva poi due punti più tardi il controbreak impattando sul 5 pari.

Sul 5 a 5 Lucia sotto per 0-40 annullava tre palle break consecutive e nel gioco successivo otteneva un nuovo break, con la Saville che sulla palla set commetteva il secondo doppio fallo del game cedendo la battuta e la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set la Bronzetti perdeva la battuta nel terzo game e poi mancava l’appuntamente con due palle del controbreak nel sesto e ottavo gioco con la Saville che sul 5 a 4 teneva a 0 il turno di servizio conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Lucia recuperava un break nel secondo gioco e sul 4 a 3, dal 30 a 0, piazzava il break a 30 conquistando il punto decisivo del game con uno scambio clamoroso, chiuso con lo smash vincente.

Sul 5 a 3 però l’azzurra, 30 pari e a due punti dal match, cedeva due 15 consecutivi e subiva l’immediato controbreak dalla tennista australiana (con un diritto incrociato che è finito fuori di un soffio sul break point).

Sul 5 a 4 Lucia si procurava una palla match ma sul match point Daria piazzava una perfetta prima ad uscire. Lucia poteva solo toccarla ma non rimandarla in campo.

Sul 5 pari la Bronzetti subiva il colpo e cedeva a 0 il turno di battuta e nel gioco successivo, sul 30 pari l’australiana conquistava due punti consecutivi e chiudeva la contesa per 7 a 5.