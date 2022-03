Masters 1000 Miami: Sinner-Kyrgios sfida di fuoco in quota

Jannik Sinner insegue i quarti di finale al Masters 1000 di Miami. Dopo aver battuto Carreno Busta, nel match degli ottavi l’italiano si trova davanti un altro avversario difficile come Nick Kyrgios, fresco di successo con Fabio Fognini.

L’australiano parte infatti favorito nella sfida con l’altoatesino: il suo successo, riporta Agipronews, vale 1,50 la posta, mentre una vittoria di Sinner è vista a 2,50. Per quanto riguarda il set betting, un successo in due set del talento australiano si gioca a 2,25, mentre il 2-1 sempre in favore di Kyrgios è in quota a 3,60, con lo 0-2 per Sinner a 4.

Quote Media

R16 Kokkinakis – Zverev (2) 1-1 4.23 1.23

R16 Cerundolo – Tiafoe (28) 0-0 2.98 1.40

R16 Kyrgios – Sinner (9) 0-0 1.52 2.55

R16 Ruud (6) – Norrie (10) 2-0 1.69 2.18