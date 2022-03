Challenger Pereira: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Pereira 80 – Tabellone Principale – terra

(1) Bagnis, Facundo vs Melzer, Gerald

(WC) Gomez, Mateo vs (SE) Jubb, Paul

Ritschard, Alexander vs (WC) Barrientos, Nicolas

Diez, Steven vs (8) Kicker, Nicolas

(3) Varillas, Juan Pablo vs Olivieri, Genaro Alberto

Qualifier vs (WC) Gonzalez, Alejandro

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

Lama, Gonzalo vs (7) Tirante, Thiago Agustin

(5) Mena, Facundo vs (Alt) Dutra da Silva, Daniel

Qualifier vs Moreno De Alboran, Nicolas

Ficovich, Juan Pablo vs Qualifier

Mejia, Nicolas vs (4) Kozlov, Stefan

(6) De Jong, Jesper vs Qualifier

(Alt) Krstin, Pedja vs Oliveira, Goncalo

Collarini, Andrea vs Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

Qualifier vs (2) Etcheverry, Tomas Martin

(1) Oliel, Yshaivs (WC) Boscardin Dias, Pedro(Alt) Nakagawa, Naokivs (8) Rodriguez, Cristian

(2) Juarez, Facundo vs Chappell, Nick

(WC) Hoyos, Alejandro vs (7) Klier Junior, Gilbert

(3) Torres, Juan Bautista vs (WC) Pena, Enrique

(Alt) Echargui, Moez vs (11) Ejupovic, Elmar

(4) Santillan, Akira vs (Alt) Descotte, Matias Franco

(Alt) Prihodko, Oleg vs (9) Heide, Gustavo

(5) Mochizuki, Shintaro vs (Alt) Gomez, Juan Sebastian

(Alt) Hernandez, Alex vs (12) Alves, Mateus

(6) Quiroz, Roberto vs (WC) Bueno, Gonzalo

Noguchi, Rio vs (10) Zukas, Matias

Cancha Santiago Giraldo – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 11:30)

1. [WC] Alejandro Hoyos vs [7] Gilbert Klier Junior

2. [3] Juan Bautista Torres vs [WC] Enrique Pena

3. [Alt] Naoki Nakagawa vs [8] Cristian Rodriguez

4. [4] Akira Santillan vs [Alt] Matias Franco Descotte (non prima ore: 22:00)

Cancha 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. [6] Roberto Quiroz vs [WC] Gonzalo Bueno

2. [5] Shintaro Mochizuki vs [Alt] Juan Sebastian Gomez

3. [Alt] Alex Hernandez vs [12] Mateus Alves

4. [1] Yshai Oliel vs [WC] Pedro Boscardin Dias

Cancha 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00)

1. Rio Noguchi vs [10] Matias Zukas

2. [2] Facundo Juarez vs Nick Chappell

3. [Alt] Moez Echargui vs [11] Elmar Ejupovic

4. [Alt] Oleg Prihodko vs [9] Gustavo Heide