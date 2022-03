Al Match Ball Firenze (dal 28 marzo al 10 aprile) il torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2022

Favoriti il fiorentino Daniele Capecchi insieme al vincitore della passata edizione Andrea Picchione nel maschile mentre al femminile la campionessa italiana under 16 Viola Turini è la numero uno.

Il Match Ball Firenze Country Club organizza dal 28 marzo al 10 aprile il torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2022 con montepremi di 24.580 euro valido come 44° edizione dei Campionati Toscani Assoluti. La macchina organizzativa del circolo di Bagno a Ripoli ripropone, come lo scorso anno, di giocare outdoor (all’aperto) per tornare ad essere il cuore pulsante del tennis toscano e non solo e dare la chance ai giocatori

italiani, finalisti della manifestazione, di poter accedere all’appuntamento del Foro Italico. “I giocatori e le giocatrici potranno giocare nella bellissima area verde del nostro circolo – spiega il presidente Roberto Casamonti – e nell’occasione gli spettatori potranno seguire gli incontri senza dover entrare nella struttura coperta. Sarà come al solito una grande kermesse che permetterà ai vincitori di conquistare Roma. Siamo davvero contenti di poter ospitare questa manifestazione che è nata qui e porta al Match Ball Firenze i migliori giocatori toscani e in questo caso nazionali” “La Federazione Tennis ha voluto dare a tutti la possibilità di conquistare il Foro Italico – spiega Guido Turi consigliere nazionale Federtennis – nell’occasione il Match Ball

ha sempre avuto il primato di avere un numero elevato di partecipanti e anche in questo caso sono sicuro che i partecipanti saranno numerosi” “Dagli amatori, ai quarta categoria e adesso i giocatori di terza e i professionisti provenienti da tutta Italia per conquistare il Foro Italico – dice il presidente della Federtennis

Toscana Luigi Brunetti insieme alla consigliera Raffaella Rebecchi – un movimento che parte dal basso ma che ha una qualità molto alta e che sta crescendo sia nelle scuole tennis che nei tornei. La scelta del Match Ball Firenze è legata alla tradizione e alla sua organizzazione” “Un grazie al circolo, alla famiglia Casamonti, e a tutti gli atleti che verranno a giocare – mette in luce Enrico Minelli, assessore allo sport del Comune di Bagno a Ripoli – la location è unica e potrà dare lustro a una manifestazione così importante” “Lo sport è per

la città di Firenze e i suoi comuni fondamentale e sapere che i vincitori saranno protagonisti nella kermesse più importante in Italia del tennis è una grande soddisfazione – dice Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze – in un momento dove l’attività sportiva è fondamentale per ritornare alla normalità il tennis è davvero una disciplina cardine” “Il nostro territorio è legato al turismo e allo sport – illustra Nicola Armentano, consigliere allo sport della Città Metropolitana di Firenze – per questo manifestazioni di questo prestigio danno valore proprio alla vocazione sportiva di alto livello e di tradizione di tutta l’area fiorentina” E chiude Roberto Pellegrini presidente della Mario Belardinelli “Tanti giovani giocatori e giocatrici sono partiti proprio da questo torneo – dice il dirigente nazionale – e ho visto molti nomi di giovani che possono fare bene” Da lunedi 28 marzo si assegneranno anche i titoli assoluti di campione toscano e andrà a conclusione il torneo di Terza Categoria, sia al maschile che al femminile, per premiare con lo scudetto toscano i vincitori.

Inoltre verranno assegnati alle coppie vincitrici del doppio (maschile e femminile) i pass per il torneo di doppio che si svolgerà nella capitale e il titolo toscano alle coppie migliori classificate. In questo caso le iscrizioni scadranno mercoledi 30 marzo alle 12.

Gli incontri verranno giocati al Match Ball Firenze e a supporto ci saranno anche i campi del Circolo Tennis Scandicci. Il torneo avrà il suo inizio lunedi 28 marzo con le prime sezioni dove giocheranno gli atleti classificati Quarta e Terza categoria per poi far entrare in gara i giocatori con la classifica più alta (per loro c’è ancora la possibilità di iscriversi).

Tutti i qualificati provenienti dai 10 tornei provinciali di Quarta categoria saranno i protagonisti di questa prima fase e il sogno di conquistare un posto a Roma potrà essere ancora vivo in caso di affermazione. Senza i qualificati provenienti dai tornei di Quarta gli iscritti sono già 350 per un totale di 400 partecipanti che sicuramente andrà ad aumentare.

Il Direttore del torneo sarà il maestro Fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare è Adriano Spataffi assistito da Paolo Lapini, Roberto Falteri e Daniele Turco.

Entry List: Maschile:

I primi due favoriti nel tabellone maschile, in base alle classifiche, sono il giocatore del circolo di casa Daniele Capecchi (Match Ball Firenze) e il vincitore dell’edizione 2021 Andrea Picchione ( Ct L’Aquila), entrambi 2.1, con a seguire Alessandro Ceppellini 2.2 Park Tennis Genova, Riccardo Mascarini 2.2 Canottieri Ticino Pavia, Michele Vianello 2.2 Ct Zavaglia, Manuel Mazza 2.2 Tennis Viserba, l’under 18 Niccolò Dessì 2.3 Tc Viterbo, Samuele Pieri 2.3 Tc Bisenzio, il tifo del Match Ball sarà per il giovanissimo 17enne Lorenzo Sciahbasi 2.3 che lo scorso anno con la squadra bianco verde under 16 ha conquistato il terzo posto in Italia, Augusto Virgili 2.3 Pol. Rufina, il campano Francesco Liucci 2.3 Tc 2002, Gabriele Volpi 2.3 Ct Pontedera, Federico Marchetti 2.3 Sporting Sassuolo e Francesco Maestrelli 2.3 Ct Pontedera.

Femminile:

Nel torneo rosa la favorita è la campionessa italiana under 16 del 2021 Viola Turini 2.1 Tc Prato che cercherà di conquistare l’accesso alle pre qualifiche di Roma. Accanto a lei ci sarà Claudia Giovine, 2.2 cugina di Flavia Pennetta e tesserata per il Tc Italia di Forte dei Marmi. A insidiare le prime due favorite Maria Vittoria Viviani 2.3 At Piombinese. Dietro una pattuglia di otto giocatrici classificate 2.4 che potrebbero insidiare le due favorite. l’under 16 Anastasia Bertacchi (Tc Italia), Anita Bertoloni (Park Tennis Genova), Cristina Pescucci (At Piombinese), le under 18 Emma Belluomini (Tc Italia) e Giada Rossi (Tc Pistoia), Maddalena Giordano ed Emma Ottavia Ghirardato del Countru Club Cuneo ed Elena Raffaeta (Tc Pistoia)