Iga Swiatek è la nuova n.1 WTA. “Non dimenticherò mai questa giornata”

Con il successo nettissimo su Viktorija Golubic al Miami Open, Iga Swiatek diventa la nuova n.1 del tennis mondiale, grazie al ritiro di Ash Barty. È la 28esima n.1 WTA, prima giocatrice nata nel nuovo millennio a raggiungere la vetta e prima polacca nella storia. “In realtà non ci ho pensato più di tanto prima della partita, mi interessava vincere ed ero focalizzata totalmente sulla partita. Dopo il successo è stata una gioia immensa, questa è una giornata che non potrò dimenticare”, così Iga dopo il match che le ha regalato il trono del tennis femminile.

Ecco il momento della celebrazione in campo a Miami, premiata dal direttore del torneo James Blake e dalla ex n.1 statunitense Lindsay Davenport:





“Barty si è ritirata, non potremo mai ringraziarla abbastanza per quello che ha dato al nostro sport e non so come ringraziarla per le bellissime parole che ha speso per me. Però credo che il mio essere arrivata ora in cima non sia un caso. Ho lavorato molto duro per crescere e arrivare in alto, credo di aver le capacità per restarci”.

Per Swiatek non sono paragonabili le sensazioni di vincere uno Slam (Roland Garros 2020) e diventare ora n.1: “I sentimenti tra diventare numero uno e vincere un titolo come il Roland Garros sono molto diversi. È abbastanza strano vincere il primo turno e avere la sensazione di aver ottenuto qualcosa di così grande, perché nel tennis devi continuare a giocare e te ne vai soddisfatta solo se vinci il torneo”.

La polacca diventa n.1 del tennis a 20 anni e 308. È la più giovane a riuscirci dal 2010, quando Caroline Wozniacki si issò in vetta alla classifica a 20 anni e 92 giorni. Tra tre giorni (29 marzo) ricorrerà l’anniversario della n.1 WTA più giovane della storia. Fu Martina Hingis, nel 1997, a diventare numero uno a solo 16 anni e 6 mesi. In soli quarantaquattro minuti una straripante Martina demolì Monica Seles nella finale del Miami Open (6-2 6-1 lo score), assicurandosi i punti necessari a diventare dal lunedì successivo la nuova n.1 del ranking WTA, scavalcando Steffi Graf e restando in vetta per 80 settimane. Il 1997 fu un anno eccezionale per la Hingis: raggiunse tredici finali, vincendole tutte eccetto il Roland Garros, sconfitta a sorpresa da Iva Majoli. Vinse anche Wimbledon, diventando la più giovane campionessa dal 1887.

Vedremo quanto durerà il regno di Swiatek. Su terra battuta il suo tennis è molto efficace, il suo prossimo obiettivo sarà tornare a vincere uno Slam, magari proprio a Roland Garros.

Ecco la lista delle 28 n.1 WTA

Chris Evert (260 settimane)

Evonne Goolagong Cawley (2)

Martina Navratilova (331)

Tracy Austin (22)

Steffi Graf (377, record assoluto)

Monica Seles (178)

Arantxa Sánchez Vicario (12)

Martina Hingis (209)

Lindsay Davenport (98)

Jennifer Capriati (17)

Venus Williams (11)

Serena Williams (319)

Kim Clijsters (20)

Justine Henin (117)

Amélie Mauresmo (39)

Maria Sharapova (21)

Ana Ivanovic (12)

Jelena Jankovic (18)

Dinara Safina (26)

Caroline Wozniacki (71)

Victoria Azarenka (51)

Angelique Kerber (34)

Karolina Pliskova (8)

Garbiñe Muguruza (4)

Simona Halep (64)

Naomi Osaka (25)

Ashleigh Barty (120)

Iga Swiatek

Marco Mazzoni