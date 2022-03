Challenger Zadar, Lille, Santa Cruz 2 e Biel: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Flavio Cobolli centra la finale a Zadar (Video)

Terza finale in carriera nel circuito Challenger per Flavio Cobolli che è approdato questa mattina in finale a Zadar.

Il 19enne romano (n.165 ATP, best ranking), sesta testa di serie, nella prima delle due semifinali ha superato con il punteggio di 62 36 63, in due ore e un quarto di gioco, il francese Manuel Guinard (n.161 ATP), vincitore domenica scorsa a Roseto degli Abruzzi del suo primo titolo challenger.

Il Next Gen azzurro domenica troverà dall’altra parte della rete il vincente del match fra due giocatori partiti dalle qualificazioni, ovvero il mancino spagnolo Carlos Sanchez Jover (n.517 ATP) e il polacco Daniel Michalski (n.337 ATP), entrambi mai così avanti in questo circuito.

CHALLENGER Zadar (Croazia) – Semifinali, terra battuta

1. [8] Manuel Guinardvs [6] Flavio Cobolli

2. [Q] Carlos Sanchez Jover vs [Q] Daniel Michalski



3. Franco Agamenone / Manuel Guinard vs [3] Zdenek Kolar / Andrea Vavassori (non prima ore: 15:00)



1. [8] Constant Lestiennevs [2] Quentin Halys

2. [1] Ricardas Berankis vs [Q] Jonas Forejtek



3. Jonathan Eysseric / Quentin Halys vs [PR] Viktor Durasovic / Patrik Niklas-Salminen



1. [3] Dominic Strickervs Kacper Zuk

2. Filip Horansky vs Jurij Rodionov (non prima ore: 13:30)



3. [1] Pierre-Hugues Herbert / Albano Olivetti vs Purav Raja / Ramkumar Ramanathan



1. [3] Nicolas Barrientos/ Miguel Angel Reyes-Varelavs Jesper De Jong/ Bart Stevens

2. Paul Jubb vs [LL] Daniel Dutra da Silva (non prima ore: 22:00)



3. [3] Juan Pablo Varillas vs [2/WC] Pablo Cuevas



