Nick Kyrgios multato di 25 mila dollari per aver “quasi” colpito un raccattapalle

Nick Kyrgios ha appreso questo venerdì di essere stato multato di $25.000 a seguito del controverso incidente dopo essere stato eliminato a Indian Wells in cui ha quasi colpito un giovane raccattapalle con la sua racchetta.

Kyrgios si è scusato e ha persino offerto un regalo al giovane, ma l’ATP r non ha avuto alcuna clemenza e ha rivelato che Kyrgios è stato multato di 25.000 dollari: 20 mila per condotta antisportiva con la racchetta e altri 5.000 per oscenità udibili durante il match.