ITF Le Havre e Medellin: I Main Draw

ITF LE HAVRE(Fra 25k terra indoor)

[1] Cristina Bucsa vs Marine Partaud

Maria Gutierrez carrasco vs Andrea Lazaro garcia

Erika Andreeva vs Ekaterina Makarova

Anna Siskova vs [8] Federica Di sarra

[3] Tamara Korpatsch vs Diana Martynov

Amandine Monnot vs Stephanie Wagner

Irene Burillo escorihuela vs Simona Waltert

Astrid Lew yan foon vs [5] Despina Papamichail

[7] Jessika Ponchet vs Brenda Fruhvirtova

Lena Papadakis vs Elsa Jacquemot

Marie Benoit vs Giulia Gatto-monticone

Tereza Mrdeza vs [4] Julia Grabher

[6] Elina Avanesyan vs Georgina Garcia-perez

Audrey Albie vs Ysaline Bonaventure

Lucie Nguyen tan vs Mona Barthel

Katharina Gerlach vs [2] Anna Blinkova

ITF MEDELLIN(Col 25k terra outdoor)

[1] Reka Luca Jani vs TBD

TBD vs TBD

Sinja Kraus vs TBD

[14] Barbara Gatica vs TBD

[9] Gabriela Lee vs TBD

Maria Fernanda Herazo gonzalez vs Hina Inoue

Amy Zhu vs TBD

[8] Hanna Chang vs TBD

[4] Laura Pigossi vs TBD

Antonia Samudio vs TBD

Taylor Ng vs Oleksandra Oliynykova

[16] Fanni Stollar vs TBD

[12] Suzan Lamens vs TBD

Maria Paulina Perez-garcia vs Valeria Carreno

Yuliana Monroy vs TBD

[6] Conny Perrin vs TBD

[7] Daniela Seguel vs TBD

Chieh-Yu Hsu vs Katarina Jokic

Noelia Zeballos melgar vs Thaisa Grana Pedretti

[11] Daniela Vismane vs TBD

[13] Xiaodi You vs TBD

Julia Riera vs Jazmin Ortenzi

Maria Camila Torres murcia vs Jasmin Jebawy

TBD vs TBD

[5] Carolina Alves vs TBD

Yeonwoo Ku vs Laura Daniela Arciniegas patino

Jacqueline Cabaj awad vs Yuliana Lizarazo

[10] Maria Lourdes Carle vs TBD

[15] Andrea Gamiz vs Bye

[17] Eva Vedder vs TBD

Nicole Fossa huergo vs TBD

[2] Ylena In-albon vs TBD