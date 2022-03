Masters 1000 Indian Wells: Arriva una grande sorpresa. Taylor Fritz supera Rafael Nadal e la sua “imbattibilità” e vince il suo primo Masters 1000 in carriera

Taylor Fritz, il 24enne americano che è stato a lungo propagandato come possibile stella del tennis mondiale, questa sera ha compiuto l’impresa di porre fine alla striscia di imbattibilità di Rafael Nadal del 2022 (20-0) e di vincere il suo primo titolo ATP Masters 1000 in carriera, proprio a Indian Wells nel ‘suo’ stato natale della California.

Giocando la partita più importante della sua carriera – Fritz aveva in bacheca solo un titolo ATP 250 – l’americano, numero 20 del mondo (ma entrerà nei primi 15 per la prima volta questo lunedì) ha sconfitto lo spagnolo Rafael Nadal, numero quattro del mondo e vincitore di questo torneo per ben tre volte, con il punteggio di 6-3 7-6(5), in 2h10.

Fritz era in dubbio per la partita a causa di un infortunio alla caviglia destra, ma è stato il 35enne spagnolo che è apparso scarico fisicamente. Rafa non ha avuto occasioni nel primo set perso per 6 a 3, con Fritz che avanti per 5 a 1 cedeva un turno di battuta ma poi brekkava nuovamente Rafa nel nono game chiudendo la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set dopo un medical timeout Nadal ha migliorato la qualità del suo gioco, ha combattuto duramente, ma non è stato sufficiente per contrastare la potenza e la solidità di Fritz, che dopo aver recuperato un break nel quarto game ha annullato 4 palle break sul 2 pari e un’altra sul 4 a 4.

Sul 5 a 4 Taylor mancava una palla match, ma Nadal era alla battuta, e poi sul 5 pari, 15-40, riusciva ad annullare altre due palle break (una anche con un ace).

Si andava al tiebreak e qui Fritz sotto per 4 a 5 con minibreak piazzava da quel momento un parziale di tre punti consecutivi vincendo il tiebreak e anche la partita per 7 punti a 5.

Fritz salirà al 13° posto nella classifica mondiale e diventa il primo americano dai tempi di John Isner a Miami 2018 a vincere un Masters 1000. Fritz pone fine anche ad una serie di 21 anni senza successi americani ad Indian Wells (Andre Agassi).

Nadal, nel frattempo, salta dal quarto al terzo posto nella classifica ATP e ora riposerà per tre settimane – non giocherà a Miami – e ritornerà in campo a Monte Carlo per iniziare la stagione sulla terra battuta.

ATP Indian Wells Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 3 6 Taylor Fritz [20] Taylor Fritz [20] 6 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 df 1-5 → 2-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2 ACES 13 DOUBLE FAULTS 352/78 (67%) FIRST SERVE 49/76 (64%)29/52 (56%) 1ST SERVE POINTS WON 34/49 (69%)14/26 (54%) 2ND SERVE POINTS WON 13/27 (48%)5/9 (56%) BREAK POINTS SAVED 8/10 (80%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1015/49 (31%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 23/52 (44%)14/27 (52%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/26 (46%)2/10 (20%) BREAK POINTS CONVERTED 4/9 (44%)10 RETURN GAMES PLAYED 1111/13 (85%) NET POINTS WON 11/20 (55%)23 WINNERS 2126 UNFORCED ERRORS 2243/78 (55%) SERVICE POINTS WON 47/76 (62%)29/76 (38%) RETURN POINTS WON 35/78 (45%)72/154 (47%) TOTAL POINTS WON 82/154 (53%)194 km/h MAX SPEED 226 km/h177 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 187 km/h152 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 148 km/h