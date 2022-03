Challenger Zadar, Lille, Santa Cruz 2 e Biel: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo diversi azzurri (LIVE)

CHALLENGER Zadar (Croazia) – TD Quali – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Zadar Filip Misolic [5] • Filip Misolic [5] 0 1 Riccardo Balzerani [12] Riccardo Balzerani [12] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Misolic 1-1 R. Balzerani 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1. [5] Filip Misolicvs [12] Riccardo Balzerani

2. Frane Nincevic vs [11] Carlos Sanchez Jover



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Flavio Cobolli vs Nino Serdarusic (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Gianluca Mager vs Duje Ajdukovic



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Miljan Zekic vs [10] Juan Pablo Paz



ATP Zadar Miljan Zekic [3] • Miljan Zekic [3] 15 0 Juan Pablo Paz [10] Juan Pablo Paz [10] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 J. Pablo Paz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [2] Luciano Darderi vs [7] Matteo Arnaldi



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Dino Prizmic vs Denis Istomin (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Eduard Esteve Lobato vs [2] Nikola Milojevic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Daniel Michalski vs [9] Matthieu Perchicot



ATP Zadar Daniel Michalski [6] Daniel Michalski [6] 40 1 Matthieu Perchicot [9] • Matthieu Perchicot [9] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Perchicot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 D. Michalski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Perchicot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Cezar Cretu vs [8/Alt] Ergi Kirkin



Il match deve ancora iniziare

3. Andrea Vavassori vs Zhizhen Zhang (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Hamad Medjedovic vs [4] Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Henri Squirevs [11] Luca Van Assche

2. [1] Tristan Lamasine vs [WC] Arthur Fils



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Jonas Forejtek vs [8] Michael Geerts



Il match deve ancora iniziare

4. Geoffrey Blancaneaux vs Maxime Janvier (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Zizou Bergs vs Antoine Hoang



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Alexey Vatutin vs [7] Alexis Galarneau



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Viktor Durasovic vs [12] Mats Rosenkranz



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Mikael Torpegaard vs [10] Laurent Lokoli



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Malek Jaziri vs [PR] Yannick Maden (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Vitaliy Sachko vs Alexandre Muller



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Otto Virtanenvs [10] David Poljak

2. [3] Gijs Brouwer vs [8] Aldin Setkic



Il match deve ancora iniziare

3. Marek Gengel vs [9] Dan Added



Il match deve ancora iniziare

4. Antoine Escoffier vs [2] Dennis Novak (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Filip Horansky vs [WC] Jerome Kym (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Jelle Sels vs [12] Michail Pervolarakis



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Adrian Menendez-Maceiras vs Georgii Kravchenko



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Aleksandar Kovacevic vs [Alt] Andrew Paulson



Il match deve ancora iniziare

4. Kacper Zuk vs [PR] Go Soeda (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Evgeny Karlovskiy vs Brayden Schnur



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Roberto Quirozvs [8] Corentin Denolly

2. [1] Daniel Dutra da Silva OR Federico Zeballos vs [7] Gilbert Klier Junior



Il match deve ancora iniziare

3. Gonzalo Lama vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Johan Nikles vs [WC] Juan Carlos Prado Angelo



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [5] Juan Bautista Torres vs [9] Rio Noguchi



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Facundo Juarez OR [Alt] Alejandro Mendoza vs [12] Naoki Nakagawa



Il match deve ancora iniziare

3. Nicolas Moreno De Alboran vs Alexander Ritschard (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Facundo Mena vs Goncalo Oliveira



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [2] Yshai Oliel vs [10] Damien Wenger



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Gonzalo Villanueva vs [WC] Boris Arias OR [11] Nicolas Barrientos



Il match deve ancora iniziare