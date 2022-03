Masters 1000 Indian Wells: Brutta sconfitta per il nostro Matteo Berrettini

Matteo Berrettini fuori agli ottavi di finale nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il 25enne romano, n.6 del ranking e del seeding, si è arreso al serbo Miomir Kecmanovic, n.61 del ranking, che ad Indian Wells vanta i quarti raggiunti nel 2019, con il punteggio di 63 67 (5) 64 dopo 2 ore e 29 minuti di partita.

Nel primo set Berrettini cedeva la battuta nel quarto gioco quando sulla palla break Matteo forzava la seconda al corpo nel migliore dei modi, ma poi non controllava il dritto in uscita dal servizio e subiva il break.

L’azzurro poi dopo aver annullato sull’1 a 4 una palla per il doppio break non riusciva a procurarsi palle break con il serbo che conquistava la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set Matteo sul 5 pari è stato ad un passo dal baratro quando ha annullato una palla break con un servizio vincente al corpo.

Si andava al tiebreak e qui Berrettini sul 5 pari metteva a segno il minibreak decisivo, con la complicità del serbo che commetteva un errore gratuito di rovescio, chiudendo poi nel punto successivo la frazione per 7 punti a 5 conquistando il punto finale del set con una seconda esterna vincente.

Nel terzo set sul 3 pari l’azzurro mancava una palla break, complice un servizio vincente del serbo, e poi nel gioco successivo era bravo ad annullare due palle break.

Sul 4 a 5 però Berrettini subiva due bei colpi in pressione nei primi due punti del gioco e sullo 0-30 commetteva un grave errore gratuito di diritto.

Nel punto successivo poi l’ennesimo errore di diritto regalava il break al serbo e anche la partita per 6 a 4.

ATP Indian Wells Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 3 7 4 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

14 ACES 23 DOUBLE FAULTS 162/100 (62%) FIRST SERVE 55/101 (54%)47/62 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 42/55 (76%)20/38 (53%) 2ND SERVE POINTS WON 35/46 (76%)4/6 (67%) BREAK POINTS SAVED 1/1 (100%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1613/55 (24%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/62 (24%)11/46 (24%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 18/38 (47%)0/1 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 2/6 (33%)16 RETURN GAMES PLAYED 1517/21 (81%) NET POINTS WON 11/17 (65%)48 WINNERS 2138 UNFORCED ERRORS 867/100 (67%) SERVICE POINTS WON 77/101 (76%)24/101 (24%) RETURN POINTS WON 33/100 (33%)91/201 (45%) TOTAL POINTS WON 110/201 (55%)227 km/h MAX SPEED 207 km/h198 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 194 km/h168km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 153 km/h