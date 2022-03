Rivoluzione Slam: in tutti Major sul 6 pari del quinto set si giocherà un tiebreak a 10 punti

“On behalf of the Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon and the US Open, the Grand Slam Board are pleased to announce the joint decision to play a 10-point tie-break at all Grand Slams, to be played when the score reaches six games all in the final set”.

Questo l’annuncio ufficiale comunicato dal board dei 4 tornei dello Slam. In pratica, anche a Roland Garros, Wimbledon e US Open viene applicata la regola già in vigore agli Australian Open, ossia sul 6 pari del quinto set il match verrà concluso con un tiebreak a 10 punti.

Finalmente la tanto richiesta uniformità negli Slam è stata raggiunta, e possiamo dire che è un ottimo compromesso. La soluzione di giocare ad oltranza, anche se molto affascinante, era ormai anacronistica (ci perderemo, comunque, qualche maratona leggendaria). La soluzione di Wimbledon con il tiebreak sul 12 pari era alquanto particolare. US Open dovrà invece cambiare il “classico” tiebreak a 7 punti, portandolo a 10. La soluzione degli Australian Open è forse la più convincente, poiché un TB a 10 è, anche se per pochi punti, più complesso da vincere.

Vedremo le reazioni dei giocatori, ma la norma ci trova favorevoli.

Marco Mazzoni