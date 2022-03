Challenger Roseto Degli Abruzzi 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 20 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Roseto degli Abruzzi – Tabellone Principale – terra

(1) Vesely, Jiri vs (Alt) Serdarusic, Nino

(WC) Cobolli, Flavio vs Gaio, Federico

Skatov, Timofey vs (WC) Del Federico, Andrea

Elias, Gastao vs (5) Zapata Miralles, Bernabe

(3) Taberner, Carlos vs (WC) Zeppieri, Giulio

Qualifier vs Coppejans, Kimmer

Agamenone, Franco vs Giustino, Lorenzo

(Alt) Bourgue, Mathias vs (8) Tseng, Chun-hsin

(6) Milojevic, Nikola vs (Alt) Guinard, Manuel

(Alt) Schnur, Brayden vs Qualifier

Kovalik, Jozef vs Borges, Nuno

Qualifier vs (4) Moutet, Corentin

(7) Martin, Andrej vs Moroni, Gian Marco

Qualifier vs Qualifier

Giannessi, Alessandro vs Qualifier

Pellegrino, Andrea vs (2) Mager, Gianluca

Challenger Roseto degli Abruzzi – Tabellone Qualificazione – terra

(1/Alt) Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Maestrelli, Francesco

Gimeno Valero, Carlos vs (11/Alt) Madaras, Dragos Nicolae

(2) Piros, Zsombor vs (Alt) Passaro, Francesco

(Alt) Perchicot, Matthieu vs (12) Hemery, Calvin

(3) Haase, Robin vs (WC) Salomone, Federico

(WC) Ricca, Giorgio vs (10) Darderi, Luciano

(4) Vavassori, Andrea vs (WC) Di Nicola, Gianluca

Arnaldi, Matteo vs (7) Rosol, Lukas

(5) Brancaccio, Raul vs Wessels, Louis

(Alt) Potenza, Luca vs (9) Alvarez Varona, Nicolas

(6) Jianu, Filip Cristian vs Gautier, Alexis

(Alt) Blanchet, Ugo vs (8) Jaziri, Malek

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Giorgio Ricca vs [10] Luciano Darderi

2. [3] Robin Haase vs [WC] Federico Salomone

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Zsombor Piros vs [Alt] Francesco Passaro

2. [4] Andrea Vavassori vs [WC] Gianluca Di Nicola

3. [1/Alt] Ramkumar Ramanathan vs [WC] Francesco Maestrelli

4. Carlos Gimeno Valero vs [11/Alt] Dragos Nicolae Madaras

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Raul Brancaccio vs Louis Wessels

2. Matteo Arnaldi vs [7] Lukas Rosol

3. [Alt] Ugo Blanchet vs [8] Malek Jaziri

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Matthieu Perchicot vs [12] Calvin Hemery

2. [Alt] Luca Potenza vs [9] Nicolas Alvarez Varona

3. [6] Filip Cristian Jianu vs Alexis Gautier