Da Indian Wells: Holger Rune vince la sua prima partita nei Masters 1000. Ora la sfida con Matteo Berrettini “match difficile perché Matteo è uno dei migliori giocatori del mondo”

Holger Rune continua ad aumentare il suo livello di gioco. Il danese ha ottenuto ieri la sua prima vittoria nei Masters 1000 con un 6-3, 6-2 in 61 minuti sul francese Ugo Humbert ed ha raggiunto il secondo turno di Indian Wells.

Rune dovrà ora affrontare una sfida ancora più impegnativa contro la sesta testa di serie del torneo, il nostro Matteo Berrettini. Il danese ha giocato solo una partita contro un giocatore Top 10 in tutta la sua breve carriera ed è accaduto contro Novak Djokovic agli US Open dello scorso anno. In quella partita Rune perse in quattro set.

“Il prossimo match sarà un grande test contro Berrettini, quindi sarà divertente vedere come entrerò in partita. Sono sicuro che sarà un match difficile perché Matteo è uno dei migliori giocatori del mondo in questo momento, ma cercherò di essere all’altezza e dimostrare che posso giocarmela con i migliori del circuito”.