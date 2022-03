Da Velletri alla Florida: Il Colle degli Dei studia dai professionisti

Un’esperienza nuova, travolgente e formativa per riprendere il percorso e continuare la rincorsa al tennis di vertice. I ragazzi della Colle degli Dei Tennis Academy di Velletri (Roma), guidati dal direttore tecnico Corrado Favale, hanno trascorso tre settimane estremamente intense alla Emilio Sanchez Academy di Naples, in Florida. Luca Fantini, Andrea Fantini, Giuseppe Tresca e l’italobrasiliano Elio Lago hanno disputato tre tornei ITF $15.000 sui campi in terra verde dell’accademia e soprattutto hanno avuto la chance di allenarsi, confrontarsi e condividere giornate di tennis con figure professionali e uomini di sport dall’esperienza pluriennale. Il rinomato tecnico Claudio Pistolesi, che dopo esser stato top 100 ATP da giocatore e aver allenato campioni del circuito si è stabilito nell’accademia di Jacksonville, sempre in Florida; l’ex numero 42 del mondo e attuale coach ATP Davide Sanguinetti; il brasiliano Larri Passos, allenatore ed ex coach di Gustavo Kuerten che nel 2000 fu numero 1 del mondo; l’ex numero 4 WTA Mary Joe Fernandez; il leggendario Nick Bollettieri. Sono solo alcuni dei professionisti con cui il team del Colle degli Dei ha passato il proprio tempo negli States.

“I nostri sono tennisti giovani – spiega Corrado Favale – che ancora non hanno collezionato tante partite a livello internazionale. Per raggiungere determinati risultati c’è bisogno di crescere in diversi aspetti: stiamo cercando di variare il più possibile le destinazioni delle nostre trasferte per favorire uno sviluppo a 360°. Dobbiamo sicuramente ringraziare Claudio Pistolesi, con cui collaboriamo da tempo, per averci supportato tennisticamente e logisticamente nel Paese che oramai è casa sua. Trascorrere mesi a Monastir, Antalya o Sharm El Sheikh come la maggior parte dei giocatori di tornei ITF $15.000 e $25.000 è utile e ha i suoi lati positivi, ma è chiaro che tre settimane in un’accademia prestigiosa con 38 campi e tanti professionisti con cui potersi confrontare e consultare possano essere ancor più preziose. Siamo soddisfatti da tutti i punti di vista”.

A questo punto il lavoro alla base di Velletri riparte con maggior consapevolezza: “L’obiettivo è che i nostri ragazzi crescano nella classifica ATP per poter alzare il livello loro e della nostra accademia in generale. Nelle ultime stagioni abbiamo composto uno staff completo che segue gli atleti dentro e fuori dal campo: dalla fisioterapia all’alimentazione, dalle racchette al mental training. Vogliamo che i nostri tennisti svolgano attività internazionale di livello sempre più alto e che un giorno possano fare da traino per i giocatori più giovani”.