Djokovic out anche a Miami. “Ho aspettato per vedere se qualcosa poteva cambiare sull’entrata negli USA”

Dopo Indian Wells, Novak Djokovic conferma l’impossibilità di giocare anche al 1000 di Miami. Il serbo ha scritto un breve post sui propri social, spiegando la situazione. Fermo sulla propria posizione contraria al vaccino, non può entrare negli USA, ma ha aspettato fino all’ultimo poiché le normative sono in continua evoluzione. Ecco le parole dell’ex n.1.

“Nonostante sia iscritto automaticamente nei tabelloni di Indian Wells e Miami, sapevo, date le condizioni di ingresso negli Stati Uniti, che poter viaggiare lì sarebbe stato davvero complicato. Ho voluto aspettare per vedere se qualcosa poteva cambiare, dal momento che le normative internazionali in materia di Covid e permessi sono in continua evoluzione. Il CDC (Centro di controllo e prevenzione sulle malattie, ndr) ha confermato oggi che non ci saranno modifiche alle regole attualmente in vigore, il che significa che non potrò giocare negli Stati Uniti. So che i miei fan stanno aspettando di vedermi di nuovo in campo, spero di tornare presto in torneo così da poter giocare per loro. Buona fortuna a tutti quelli impegnati in questi grandi tornei negli Stati Uniti!”.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won’t be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022