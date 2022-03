Simona Halep in difesa degli atleti russi

La giocatrice rumena Simona Halep si è messa nei panni degli atleti russi, che stanno subendo restrizioni dalle organizzazioni a causa dell’invasione dell’Ucraina.

L’attuale numero 30 del mondo ha lamentato la situazione nella sua dichiarazione a Digi Sport: “Non credo che dovremmo giudicare gli atleti russi dai problemi del loro paese. È sicuramente difficile per me dire qualcosa su questa situazione. È probabile che vengano prese altre decisioni, ma non è colpa loro. Mi dispiace per le sensazioni negative che stanno vivendo senza avere reali colpe”.