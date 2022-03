Zverev “graziato” dall’ATP: multa e squalifica di 8 settimane con la condizionale, quindi potrà giocare

Troppo indulgente l’ATP con Alexander Zverev? Sembrerebbe proprio di sì. Stanotte è arrivata la conclusione dell’indagine sui gravi fatti che hanno visto il tedesco protagonista ad Acapulco (ha violentemente preso a racchettate il seggiolone dell’arbitro, Alessandro Germani, alla conclusione di un match di doppio, quasi colpendo lo stesso arbitro), e la sanzione imposta al n.3 del ranking mondiale è fin troppo leggera.

“Aggravate behaviour”, questa la condotta rilevata Miro Bratoev (addetto ai Regolamenti e Competizioni dell’ATP), secondo quanto stabilisce il regolamento dell’ATP. Una colpa che ha portato la stessa ATP ad infliggere una multa ulteriore di 25mila dollari (noccioline…) e la sospensione di 8 settimane da ogni evento organizzato dall’ATP. Ma, sia la multa che soprattutto la sospensione, sono bloccate dalla condizionale: se Zverev nel prossimi 12 mesi (ossia entro il 22 febbraio 2023) non incorrerà in altri comportamenti contrari al codice di condotta dall’ATP (abuso verbale o fisico di un addetto, avversario, spettatore o qualsiasi altra persona in campo o sul posto, o comportamento aggressivo contro essi) la sanzione stessa resta sospesa.

In pratica l’unica pena inflitta a Zverev è la multa da 40mila dollari per la condotta antisportiva comminata direttamente in Messico, insieme alla perdita del prize money del torneo ed i punti ATP dell’evento stesso.

Zverev sempre secondo il codice di condotta può presentare ricorso entro venerdì 11 marzo, ma appare scontato che non agirà, vista la blanda sanzione ricevuta.

Una conclusione ancor più amara di una bruttissima vicenda. Zverev è stato protagonista di una sceneggiata violenta, inaccettabile, che ha provocato sdegno in tutto il mondo sportivo, Germania inclusa. L’ATP non ha ritenuto di intervenire in modo esemplare. Niente contro il tedesco, ma è un’occasione persa poiché scene del genere non si possono tollerare.

(riproponiamo il video dell’aggressione di Zverev all’arbitro, l’italiano Germani)



Marco Mazzoni