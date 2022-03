Doping: Varvara Lepchenko squalificata per 4 anni!

Squalificata per doping

Varvara Lepchenko ha ricevuto oggi una delle sanzioni più dure per doping degli ultimi anni. Almeno, ovviamente, per il mondo del tennis. La 35enne tennista americana, che ha raggiunto la top-20 diverse stagioni fa, è stata squalificata per 4 anni dopo aver fallito un controllo antidoping durante il torneo di Budapest , giocato nel luglio 2021. La sostanza trovata nel suo corpo l’acido modafinilico, uno stimolante che è stato analizzato diverse settimane dopo, quando Lepchenko aveva già giocato altri tre tornei.

In agosto è stata temporaneamente sospesa, e un tribunale indipendente ha confermato la sanzione negli ultimi giorni, il che significa che Varvara non sarà in grado di competere fino al 2025, quando avrà ben 39 anni.

Tuttavia, come ha detto il suo avvocato all’Associated Press, l’americana intende portare il suo caso alla Corte di Arbitrato dello Sport.