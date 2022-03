Davis Cup – Turno Quali. Finals: Slovacchia vs Italia 1-1 al termine della prima giornata. Bruttissima sconfitta di Lorenzo Sonego

Bruttissima sconfitta di Lorenzo Sonego che proprio non riesce ad essere competitivo in Davis Cup.

L’azzurro è stato superato nel secondo incontro della sfida tra Slovacchia e Italia battuto da Filip Horansky (n.203 ATP) – chiamato in extremis a sostituire il numero uno slovacco Alex Molcan (n.66 ATP), risultato positivo ad un tampone con il risultato di 76 (3) 63 dopo 1 ora e 46 minuti di partita.

Nel primo set Lorenzo dopo aver recuperato un break nell’ottavo gioco non riusciva proprio ad ingranare e nel tiebreak commetteva una serie di errori con lo slovacco che si portava in un attimo sul 6 a 1 prima di chiudere la frazione per 7 punti a 2.

Nel secondo set Sonego avanti per 2 a 0 cedeva la battuta nel quarto game (a 30 con doppio fallo sul break point).

Sul 3 a 4 l’azzurro dopo aver mancato una palla del 4 pari al quinto tentativo perdeva la battuta con Horansky che nel gioco successivo non tremava e vinceva la partita per 6 a 3.

Sabato si parte con il doppio: in campo Filip Polasek e Igor Zelenay opposti a Simone Bolelli e Stefano Travaglia (ma potrebbero cambiare). A seguire la sfida tra Horanskyi (n.203 ATP) e Sinner (n.11 ATP): in chiusura, quella tra Gombos (n.110 ATP) e Sonego (n.21 ATP).

17:00 Slovacchia – Italia 1-1

Norbert GOMBOS – Jannik SINNER



ITF Qualifiers N. Gombos N. Gombos 4 6 4 J. Sinner J. Sinner 6 4 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-4 → 6-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 0-2 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 15-15 2-1 → 2-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

110. Singles ranking 11.13. 8. 1990 Birthdate 16. 8. 2001193 cm Height 188 cm85 kg Weight 76 kgright Plays right

Filip HORANSKY – Lorenzo SONEGO



ITF Qualifiers F. Horansky F. Horansky 7 6 L. Sonego L. Sonego 6 3 Vincitore: F. Horansky Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Horansky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Horansky 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 df 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 F. Horansky 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Horansky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Horansky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Horansky 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

203. Singles ranking 21.7. 1. 1993 Birthdate 11. 5. 1995191 cm Height 191 cm77 kg Weight 76 kgleft Plays right

Domani a partire dalle ore 15

Filip POLASEK Igor ZELENAY – Simone BOLELLI Stefano TRAVAGLIA

Filip HORANSKY – Jannik SINNER

Norbert GOMBOS – Lorenzo SONEGO