Coppa Davis: l’Italia vola in Slovacchia, in quota Sinner e Sonego vedono il successo

L’Italia esordisce in Coppa Davis in casa della Slovacchia e lo fa con i favori del pronostico. Saranno Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ad aprire le danze nella prima giornata delle due previste a Bratislava.

L’altoatesino è favorito contro Norbert Gombos, dove il suo successo è visto a 1,12. La vittoria del padrone di casa paga invece 6 volte la posta. Per quanto riguarda il set betting, il successo in due parziali dell’azzurro è vista a 1,42. Avanti nei pronostici come rileva agipronews anche Sonego, il cui successo con Alex Molcan vale 1,47 la posta, mentre il suo avversario è proposto a 2,30. Il successo in due set del torinese si gioca a 2,45.