Cancellati sei tornei ITF in programma in Russia: nel Paese non si giocherà (almeno) fino a giugno

Non ci sarà alcun torneo ITF in Russia almeno fino al mese di giugno: dopo il comunicato emesso qualche giorno fa, la Federazione Internazionale ha provveduto alla rimozione dal calendario di tutti gli eventi in programma sul territorio russo. A pagare il prezzo maggiore sono i tennisti più giovani, visto che quattro dei sei tornei cancellati riguardano il circuito Juniores: “saltano” due tappe a Kazan, una di Grado 1 (si sarebbe dovuto giocare questa settimana) e una di Grado 5, oltre ai tornei di Ryazan (G2) e Pirogovo (G5) previsti nel mese di maggio.

Annullato anche il combined da $25.000 di montepremi in programma a Kazan nella settimana del 4 aprile 2022. Per quanto concerne gli eventi in Ucraina, restano regolarmente in calendario tutti i tornei in programma fatta eccezione per il già cancellato Future da $15.000 di Vyshkovo di metà aprile.

TORNEI CANCELLATI

J1 Kazan (dal 28 febbraio)

J5 Kazan (dal 28 marzo)

M25 Kazan (dal 4 aprile)

W25 Kazan (dal 4 aprile)

J2 Ryazan (dal 2 maggio)

J5 Pirogovo (dal 9 maggio)