Nessun torneo ITF in Russia fino a nuova comunicazione. Cancellato anche un Future in Ucraina

Anche il mondo dello sport sta pagando a caro prezzo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’International Tennis Federation (ITF), attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto che tutti i tornei in programma sul territorio russo sono da considerarsi cancellati fino a nuova comunicazione. Non sarà disputato neppure il torneo Future da $15.000 di Vyshkovo (Ucraina), originariamente in calendario dal 18 al 24 aprile 2022.

“La nostra prima e assoluta priorità è la sicurezza dei tennisti e di tutti coloro che sono impegnati nello svolgimento dei tornei del circuito ITF. Continueremo a monitorare la situazione“, si legge nella nota. Intanto, qualche ora prima della scelta dell’ITF, la Federazione russa aveva già optato per il rinvio a data da destinarsi del torneo Juniores di Grado 1 di Kazan, in programma da lunedì 28 febbraio.