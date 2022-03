Chris Evert si sottopone a chemioterapia (video)

Il mondo del tennis e non solo si è stretto intorno a Chris Evert, leggendaria campionessa statunitense che lo scorso gennaio ha rivelato di avere un tumore alle ovaie. Nel video postato ieri sera sui social, Chris (molto serena e positiva) racconta il suo stato d’animo mentre si sottopone alla terza dose di chemioterapia.



Jeanne, sorella di Chris, morì per causa dello stesso tumore nel 2020, ma lo scoprì quando questo era in uno stadio troppo avanzato. Fortunatamente quello di Chris è al primo stadio, quindi ha ottime possibilità di sconfiggerlo.

Il suo contributo alla diffusione di corrette informazioni sulla prevenzione e sulla cura del cancro è diventata da anni una delle sue battaglie. Migliaia i messaggi di sostegno all’americana, inclusi quelli di ex colleghi. Tra i tanti, Martina Navratilova, che con lei ha dato vita alla più importante rivalità tennistica di tutti i tempi per numero di match disputati e qualità delle loro sfide, che le scrive “Sei un eroe, ce la farai!”. Così Tracy Austin: “Ti amiamo Chrissie! Per fortuna hai un grande gruppo attorno che ti supporta, fatti forza amica mia”.

Forza Chris!

Marco Mazzoni