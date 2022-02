Passaro trionfa in Tunisia, sesto titolo internazionale

Comincia alla grande il 2022 di Francesco Passaro.

Il portacolori dello Junior Tennis Perugia conquista in Tunisia, a Monastir, il sesto titolo internazionale (il terzo in singolare) della sua carriera battendo in finale, nel torneo ITF M15 della cittadina nordafricana, il mancino francese Terence Atmane 76 62. Un successo significativo per l’allievo del Maestro Roberto Tarpani, perché è il primo che arriva sul cemento, superficie veloce, tra l’altro a distanza di un mese da quello sfiorato sempre sugli stessi campi, quando nell’atto conclusivo venne superato da Mattia Bellucci. Prosegue dunque la scalata alla classifica mondiale per il talentuoso perugino, che grazie a questo risultato entrerà stabilmente tra i primi 500 tennisti della classifica Atp. Tornando alla rassegna tunisina, nel suo cammino Passaro ha superato il francese Maxence Boville (64 41 rit.), il belga Louis Herman (63 61), l’austriaco Lucas Neumayer (76 63), in semifinale l’altro transalpino Maxence Beauge (62 67 62) prima della vittoria conclusiva. Un Passaro dunque che inizia nella maniera migliore l’anno, consapevole delle sue potenzialità e voglioso di crescere ulteriormente.